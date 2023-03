Voici comment votre corps réagit à l’art

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont voulu comprendre ce qu'il se passe dans le corps quand on regarde une oeuvre d'art.

Le corps semble jouer un rôle important dans l'appréciation d'un tableau : plus la réaction corporelle est forte, plus les émotions ressenties sont intenses.

Les visages humains étaient les éléments les plus regardés par les volontaires. Ils favorisent l'effet miroir, provoquant ainsi des émotions à la personne.

Le but recherché par les artistes avec leur travail est très souvent de susciter des émotions vives au public… qu’elles soient positives ou négatives. Et, les plus doués y parviennent ! Une équipe du Turku PET Centre de l’université de Turku (Finlande) a voulu identifier les mécanismes qui sous-tendent les sentiments provoqués par les œuvres d'art.

Les sensations corporelles jouent un rôle essentiel dans l’appréciation d’une œuvre

Pour mieux comprendre comment une œuvre visuelle affecte nos émotions, les chercheurs ont demandé à 1.186 personnes de différents pays d’indiquer les sensations et sentiments éprouvés au contact de plus de 300 pièces d'art. Les mouvements de leurs yeux étaient également enregistrés quand les volontaires regardaient les tableaux.

Les résultats montrent que l’art suscite un large éventail de sentiments. Toutefois, le Pr Lauri Nummenmaa, auteur principal de l’étude, remarque que "même si de nombreuses pièces traitaient de sujets tristes ou effrayants, les émotions ressenties par les gens étaient principalement positives".

Par ailleurs, l’ensemble du corps semble jouer un rôle important dans l’appréciation d’un tableau ou une photo. "Les sensations corporelles suscitées par l'art ont également contribué aux émotions : plus la réaction du corps était forte face à l'œuvre d'art, plus les émotions ressenties par le sujet étaient fortes", ajoute l’expert.

"En conséquence, il est possible que l'attrait des arts visuels découle en partie de la capacité de l'art à engager le corps du spectateur d'une manière ressemblant aux signatures corporelles des émotions de survie", écrit-il dans son article paru dans la revue Cognition and Emotion en mars.

Art : une préférence pour les visages humains

La recherche a permis aussi d’identifier les éléments présents dans les tableaux qui provoquaient le plus de réactions chez les participants.

"Dans les œuvres d'art, les figures humaines étaient le sujet le plus intéressant et le plus regardé. Les gens ont tendance à sympathiser avec les émotions des autres et c'est probablement aussi le cas lorsque nous voyons des figures humaines dans l'art", explique Riitta Hari de l'université Aalto, une neuroscientifique qui a également travaillé sur cette expérience.

Selon elle, la présence de visages dans les toiles lance un mécanisme psychique inconscient, appelé l'effet miroir. Ce dernier consiste à adopter sans s'en rendre compte les émotions et les gestes des personnes en face de soi.

Son collègue le professeur Nummenmaa ajoute dans un communiqué : "Nos résultats suggèrent que notre corps joue un rôle important dans l'expérience esthétique. Les sensations corporelles peuvent attirer les gens vers l'art : l'art évoque des sentiments dans le corps, et une telle stimulation des centres de plaisir du corps est agréable pour le spectateur. C'est pourquoi les émotions et les sensations corporelles évoquées par l'art peuvent être utilisées, par exemple, dans la réhabilitation et les soins de santé mentale."