Musées : les expositions virtuelles aident les seniors à rester en bonne santé physique et mentale

L'ESSENTIEL L’isolement social concerne près d’un quart des personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 5 millions de personnes en France.

Les visites virtuelles de musées duraient 45 minutes et comprenaient une session de questions-réponses de 15 minutes à la fin avec un guide du musée.

On le sait : l'isolement social est associé à plusieurs problèmes de santé, notamment un risque accru d'accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque, de déclin cognitif, voire un décès prématuré. Ces risques sont particulièrement élevés chez les seniors, qui sont plus susceptibles d'être isolées et de se sentir seules. "Au cours de la pandémie, de nombreuses personnes âgées ont souffert des mesures de confinement, ce qui a pu accélérer les processus qui conduisent à la fragilité physique et aux risques accrus pour la santé mentale", ont indiqué des chercheurs canadiens et singapouriens.

106 personnes âgées

Dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Medicine, les scientifiques ont révélé que les visites virtuelles de musées pouvaient améliorer de manière significative la qualité de vie des seniors qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Pour mener à bien ces travaux, l’équipe a recruté 106 adultes âgés de 65 ans entre janvier et avril 2022. La moitié des volontaires ont assisté à des visites guidées virtuelles une fois par semaine pendant trois mois, tandis que le groupe témoin n’a pas participé à aucune activité culturelle durant la même période. "L'isolement social, le bien-être, la qualité de vie et la fragilité des participants ont été évalués", ont précisé les auteurs.

Une amélioration de l'inclusion sociale et la santé globale

D’après les résultats, les seniors ayant vu des expositions virtuelles ont montré des améliorations significatives dans leurs scores d'isolement social, de bien-être, de qualité de vie et de fragilité par rapport au groupe témoin. En clair, des visites virtuelles régulières peuvent réduire le risque d'accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque, de déclin cognitif, voire de décès prématuré chez les personnes âgées.

Selon les chercheurs, les bénéfices les plus importants ont été observés au niveau de la fragilité. La fragilité désigne un "état vulnérable exposant les personnes à des problèmes de santé et à des handicaps qui ont un impact négatif sur leur qualité de vie et augmentent les coûts sanitaires et sociaux", a expliqué Olivier Beauchet, auteur des recherches, dans un communiqué.

"Notre étude a montré que l'activité artistique peut être une solution efficace. À l'échelle mondiale, cette activité participative basée sur l'art pourrait devenir un modèle qui pourrait être proposé dans les musées et les institutions artistiques du monde entier pour promouvoir un vieillissement actif et sain", a-t-il conclu.