Maladie cardiovasculaire : être en forme compense l’impact nocif de l'hypertension

L'ESSENTIEL Avoir une bonne condition physique peut réduire le risque de décès par maladie cardiovasculaire chez les hommes souffrant d'hypertension artérielle.

Toutefois, la bonne forme physique n'annule pas tous les effets néfastes de l'hypertension.

C'est pourquoi les chercheurs indiquent que maitriser la tension artérielle reste une priorité en cas d'hypertension. Mais, ils estiment qu'avoir une activité physique régulière et lutter contre les kilos en trop aident à limiter les complications.

L’hypertension artérielle augmente les risques de plusieurs maladies cardiovasculaires comme l’AVC, l'angine de poitrine ou encore l’infarctus du myocarde. Une des façons de lutter contre ses effets nocifs sur l'organisme est de veiller à rester en bonne condition physique, selon une étude de l’université de l'Est de la Finlande publiée dans la revue scientifique European Journal of Preventive Cardiology, le 23 mars 2023.

Hypertension : une bonne condition physique aide à lutter contre les complications

Pour examiner l'interaction entre la tension artérielle, la condition physique et le risque de décès par maladie cardiovasculaire, les chercheurs ont analysé les dossiers de 2.280 hommes âgés de 42 à 61 ans vivant dans l'est de la Finlande et inscrits à l'étude Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study. Les premiers examens ont été réalisés entre 1984 et 1989. Ils comprenaient la mesure de la pression artérielle et de la forme cardiorespiratoire. L'âge moyen au départ était de 53 ans.

Au cours d'un suivi médian de 29 ans, il y a eu 644 décès liés à une maladie cardiovasculaire. Le risque de mort par maladie cardiovasculaire a été déterminé après ajustement sur l'âge, l'IMC, le taux de cholestérol, le diabète de type 2, les maladies coronariennes, la consommation d'alcool et de tabac, le statut socio-économique ou encore le taux de protéines C-réactives haute sensibilité (un marqueur de l'inflammation).

Il a été estimé que l'hypertension artérielle était associée à un risque accru de 39 % de mourir à cause d'une maladie cardiovasculaire. Une condition physique faible était pour sa part liée à une probabilité de 74 % de décès cardiovasculaire.

L’analyse montre ensuite que les hommes ayant une tension artérielle élevée et une mauvaise forme physique (faible endurance, surpoids, sédentarité...), présentaient un risque de mort cardiovasculaire plus que doublé par rapport à ceux en bonne condition physique et ne souffrant pas d’hypertension. Chez les hypertendus toujours en bonne forme, le risque accru de décès par maladie cardiovasculaire persistait, mais il était plus faible. Il n’était que de 55 %.

Hypertension : il faut bouger et faire attention à son poids

Les chercheurs avancent que la bonne condition physique ne réduit pas complètement le risque de mortalité cardiovasculaire chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle en raison de la forte relation entre la pression artérielle et les maladies cardiovasculaires.

Ainsi, l’auteur de l’étude, le Pr Jari Laukkanen de l’université de l'Est de la Finlande, conclut son communiqué en expliquant : "maîtriser la tension artérielle devrait rester un objectif chez les patients hypertendus. Toutefois, notre étude indique que les hommes souffrant d'hypertension artérielle devraient également viser à améliorer leur condition physique grâce à une activité physique régulière. En plus de l'exercice, éviter le surpoids peut améliorer la condition physique".

Selon l’OMS, pour rester en bonne santé, il est recommandé de consacrer au moins 150 à 300 min par semaine à une activité d’endurance d’intensité modérée (marcher, danser, se promener à vélo…) ou au moins 75 à 150 min d’activité soutenue (football, rugby, tennis, jogging…).