Voici l’âge où marcher et parler en même temps deviennent difficiles

L'ESSENTIEL Les performances de marche à double tâche peuvent être un indicateur précoce du vieillissement accéléré du cerveau, selon l'étude de Harvard Medical School et de Hebrew SeniorLife.

La capacité à effectuer deux tâches lors de la marche commence à décliner à l'âge de 55 ans.

Un test de marche à deux tâches pourrait ainsi révéler des changements précoces dans la fonction cérébrale.

Marcher est, en soi, assez instinctif. Et, pourtant, il s’agit d’une tâche complexe… encore plus si d’autres actions viennent s’y ajouter comme parler, lire des panneaux ou s’orienter. Les performances de cette "double tâche" déclinent avec l’âge, pouvant provoquer une instabilité. Des chercheurs de Harvard Medical School et de Hebrew SeniorLife ont voulu déterminer plus finement à partir de quel âge marcher et parler en même temps deviennent compliqué. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Lancet Healthy Longevity en mars 2023.

Marcher et parler en même temps deviennent complexes à partir de 55 ans

Pour répondre à sa question, l’équipe a réuni les dossiers de 996 personnes de 40 à 64 ans recrutées entre le 5 mai 2018 et le 7 juillet 2020. De plus, 640 d’entre eux ont effectué des évaluations de la marche et de leurs capacités cognitives.

"Nous avons observé que l’habileté à marcher dans des conditions normales et calmes restait relativement stable dans cette tranche d'âge (40 à 64 ans, NDLR). Cependant, même dans cette cohorte relativement saine, lorsque nous avons demandé aux participants de marcher et d'effectuer une tâche de calcul mental en même temps, nous avons pu observer des changements subtils, mais importants dans la démarche à partir du milieu de la sixième décennie de la vie", ajoute le premier auteur Junhong Zhou de Hebrew SeniorLife dans un communiqué.

Les scientifiques ont établi que la capacité à effectuer une autre tâche en se déplaçant commence à décliner à l'âge de 55 ans, alors que le consensus général était plutôt sur 65 ans avant l'étude. De plus, cette diminution de l’aptitude à déambuler et à parler en même temps s'est avérée être causée par des modifications dans la cognition, et non par des changements dans la fonction physique comme le pensaient les professionnels de santé.

Toutefois, les auteurs précisent que même s'ils ont observé que les capacités de marche à deux tâches avaient tendance à diminuer avec l'âge, tous les participants ne correspondaient pas à cette description.

"Nous avons observé une partie des participants de plus de 60 ans qui ont effectué le test à double tâche ainsi que des participants de 50 ans ou même moins. Cela signifie que les performances de marche à double tâche ne réduisent pas nécessairement à mesure que nous vieillissons et que certaines personnes semblent plus résistantes aux effets du vieillissement", indique le spécialiste.

Un test de marche à double tâche pourrait évaluer le vieillissement du cerveau

Le chercheur Junhong Zhou souligne : "nos résultats suggèrent qu'à la cinquantaine, une mauvaise performance de marche à double tâche pourrait être un indicateur d'un vieillissement cérébral accéléré ou d'une autre condition neurodégénérative présymptomatique".

Ainsi, il avance qu’un test de marche à deux tâches pourrait révéler des changements précoces liés à l'âge dans la fonction cérébrale, et par effet domino les risques accrus de démence.

"Par rapport à la marche silencieuse, la marche dans des conditions de double tâche ajoute du stress au système de contrôle moteur, car les deux tâches doivent se disputer des ressources partagées dans le cerveau. Ce que nous pensons, c'est que la capacité à gérer ce stress et à maintenir adéquatement les performances dans les deux tâches est une fonction cérébrale essentielle qui a tendance à diminuer avec l'âge. Notre étude est importante parce qu'elle a découvert que les changements dans ce type de résilience cérébrale se produisent beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant", conclut-il.