VIH : la première patiente métisse en rémission grâce à une nouvelle méthode

L'ESSENTIEL En 2017, une femme métisse, souffrant d’une leucémie myéloïde aiguë et ayant contracté le VIH, a bénéficié d’une greffe de cellules souches, porteuses de la mutation CCR5-delta32/32, provenant du sang de cordon ombilical.

Depuis plus de quatre ans, elle est en rémission du VIH et du cancer.

Cela fait plus de 30 mois que la patiente n’a pas d'anticorps contre le VIH dans le sang.

La "patiente de New York". C’est le surnom donné à une femme métisse, atteinte de leucémie myéloïde aiguë et ayant contracté le VIH, qui est en rémission et probablement guérie. Elle a bénéficié d’une greffe de cellules souches de cordon ombilical. Cette technique "élargit les possibilités de guérison pour les personnes d'origines diverses qui vivent avec le virus de l’immunodéficience humaine et ont besoin d'une greffe pour d'autres maladies", a déclaré Yvonne Bryson, professeure à l’université de Californie, qui a rapporté cette quatrième possible guérison dans une étude publiée dans la revue Cell.

Impossible de trouver un donneur compatible et porteur de la mutation CCR5-delta32

Les médecins ont opté pour cette nouvelle méthode, car seul environ 1 % des personnes blanches sont homozygotes (c’est-à-dire qu’elles partagent deux allèles identiques du même gène sur le même chromosome) pour la mutation CCR5-delta32. Pour rappel, cette mutation confère une résistance au VIH en empêchant le virus de pénétrer dans les cellules et de les infecter. "C'est encore plus rare dans d'autres populations. Cette rareté limite les possibilités de transplanter des cellules souches porteuses de la mutation bénéfique à des patients de couleur, car les greffes de cellules souches nécessitent généralement une forte compatibilité entre le donneur et le receveur", ont indiqué les chercheurs dans un communiqué.

VIH : "l'utilisation d'un mélange de cellules souches donne un coup de pouce"

Sachant qu'il serait presque impossible de trouver à la malade new-yorkaise un donneur compatible avec la mutation, l'équipe a préféré transplanter des cellules souches porteuses de CCR5-delta32/32 provenant du sang de cordon ombilical pour tenter de guérir simultanément sa leucémie myéloïde aiguë et son VIH.

En 2017, la patiente a reçu sa greffe. Les cellules du sang de cordon ombilical ont été infusées en même temps que les cellules souches de l'un des parents de la femme métisse afin d'augmenter les chances de succès de la procédure. "Avec le sang de cordon ombilical, il n'y a pas toujours autant de cellules et il faut un peu plus de temps pour qu'elles peuplent le corps après la perfusion. L'utilisation d'un mélange de cellules souches provenant d'un parent apparenté au patient et de cellules du sang de cordon donne un coup de pouce aux cellules du sang de cordon ombilical", a expliqué Yvonne Bryson.

La patiente métisse est séronégative depuis plus de 30 mois

Cette transplantation a conduit à une rémission du VIH et de la leucémie, qui dure depuis plus de quatre ans. "Trente-sept mois après la greffe, la patiente a pu cesser de prendre des médicaments antiviraux contre le VIH", peut-on lire dans le communiqué. Les médecins, qui continuent de la suivre, affirment qu'elle n’a pas d'anticorps contre le VIH dans le sang depuis plus de 30 mois après l'arrêt du traitement antiviral.

"Cette étude souligne le rôle important des cellules CCR5-delta32/32 dans les greffes de cellules souches pour les patients atteints du VIH, car toutes les guérisons réussies jusqu'à présent ont été réalisées avec cette population de cellules mutées, et les transplantations de nouvelles cellules souches sans cette mutation n'ont pas réussi à guérir le VIH. Si vous souhaitez effectuer une greffe pour traiter le cancer d'une personne séropositive, votre priorité devrait être de rechercher des cellules CCR5-delta32/32, car vous pourriez alors obtenir une rémission à la fois pour le cancer et pour le VIH", a conclu Deborah Persaud, co-auteure des travaux.