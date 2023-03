Rappel de produit : n’achetez pas ces vins blancs

L'ESSENTIEL Deux vins Touraine Sauvignon sont rappelés pour un "risque potentiel de petits bris de verre".

Un vin Terra Nostra fait l'objet d'un rappel également car il pourrait contenir des résidus de détergent.

Il est demandé aux personnes en possession de ces bouteilles de ne pas les consommer et de les rapporter à leur point de vente.

Avant de trinquer avec vos proches ce week-end, vérifiez l’étiquette de votre bouteille de vin. Rappel Conso, le site public d’information des consommateurs, avertit que trois vins blancs font l’objet d’un rappel dans l’ensemble de la France.

Vins Touraine Sauvignon : attention aux bris de verre

Deux lots de bouteilles de vin Touraine Sauvignon ont été retirés de la vente le 17 mars 2023 en raison d’un "risque potentiel de petits bris de verre suite à un défaut de fabrication de la bouteille sur le haut du goulot". Les morceaux pourraient provoquer des blessures s’ils sont ingérés.

Le premier vin rappelé est de la marque Les Lunelus. Ce sont des bouteilles de 37,5 cl, commercialisées depuis le 22 août 2022. Leur numéro de lot est H22228LA.

Le second est de la marque Château de Vallagon. Il était vendu chez des cavistes et en magasins depuis le 5 avril 2022. La contenance du produit est aussi de 37,5 cl. Le code identifiant GTIN est 3378482102668 et le numéro du lot est H22333LA.

Si vous êtes en possession de ces vins blancs, il est recommandé de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement.

Un vin corse rappelé, car il contiendrait du détergent

Un autre vin blanc fait l’objet d’un rappel. Les magasins super U ont indiqué avoir procédé au retrait de bouteilles Terra Nostra Blanc 2021 AOP Corse le 15 mars 2023. La cause : elles contiendraient des résidus de détergents.

Le code identifiant du produit est le 3333580008980 et le lot concerné par le rappel est le L22620481 6:00 à 7:30. Les autorités précisent que ces informations sont inscrites en bas de la bouteille de 750 ml (impression jet d’encre sur le verre). Elles étaient commercialisées dans toutes les enseignes U depuis le 9 novembre 2022.

"Les personnes qui auraient consommé le vin mentionné ci-dessus et qui présenteraient des symptômes (irritation et picotement de la bouche, des douleurs d’estomac...) sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", précise Rappel Conso. Si vous avez une des bouteilles rappelées chez vous, il est recommandé de ne pas la boire et de la rapporter au point de vente où un échange sera effectué.

Pour rappel, les repères de consommation d'alcool sont :