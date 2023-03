Allergies : quelles sont les nouvelles menaces ?

L'ESSENTIEL Les principaux allergènes émergents sont "le lait de chèvre, de brebis, le sarrasin, le sésame, les légumineuses comme les pois et les lentilles, le kiwi et les produits de la ruche".

La consommation d’insectes peut être responsable d’allergies croisées.

15 à 20 % de la population sont allergiques aux anti-inflammatoires et aux antibiotiques.

En France, près d’une personne sur trois souffre d’allergies. "Sa prévalence augmente régulièrement. (…) D’ici 2050, 50 % de la population mondiale pourrait l’être", alerte le Pr Frédéric de Blay, pneumologue et chef du pôle de pathologies thoraciques au CHU de Strasbourg et président de la Fédération Française d’Allergologie. Ces trente dernières années, le dérèglement du système immunitaire, que constitue l’allergie, est favorisé par la pollution atmosphérique intérieur et extérieur, la perte de la biodiversité, le changement climatique et les nouveaux comportements alimentaires.

Quels sont les principaux allergènes alimentaires émergents ?

La Fédération Française d’Allergologie signale que les allergies alimentaires connaissent une progression sans précédent, avec une prévalence qui a doublé depuis 10 ans et qui touche 3,5 % des adultes et 8 % des enfants. Cet accroissement s’accompagne d’une hausse de l’apparition de manifestations allergiques graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital. "À titre d’exemple, le nombre de chocs anaphylactiques aux urgences a été multiplié par 4 en seulement 20 ans."

Lors du colloque "Demain, tous allergiques ? Agir pour prévenir" organisé le 9 mars dernier, le Dr Guillaume Pouessel, pédiatre-allergologue, a révélé les principaux allergènes alimentaires émergents. "Le lait de chèvre, de brebis, le sarrasin, le sésame, les légumineuses comme les pois et les lentilles, le kiwi et les produits de la ruche posent le plus de problèmes." Il rappelle que les allergies alimentaires, provoquées par le lait, les œufs, les fruits exotiques et à coque, concernent 6 % des enfants de moins de 5 ans et demi.

Consommation d’insectes, nouveaux contenants : des sources d'inquiétude pour les allergiques

"Depuis quelques années, on réduit notre consommation de protéines animales et on se tourne vers de nouveaux produits, comme les légumineuses, qui sont de nouvelles menaces et peuvent causer des réactions sévères", déclare Pascale Couratier, directrice de l’Association Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL). Elle évoque également l’utilisation de farine d’insectes ou la consommation d’insectes, qui peuvent être à l’origine d’allergies croisées. "Ils contiennent des protéines communes à celles présentes dans les crustacés, les acariens et les mollusques."

Autre source "étonnante" d’allergies : les nouveaux contenants. "Les films alimentaires à base d’algue et les pailles en blé sont fabriqués à base de produits végétaux comme les légumineuses. Si on les chauffe, les allergènes migrent-ils dans les aliments ? C’est inquiétant. Pour le moment, on ne sait pas s’il y a un risque pour la santé, car c’est tout nouveau", explique Pascale Couratier avant d’ajouter que les plantes dans sa maison ou dans son jardin peuvent aussi entraîner de nouvelles allergies. "Il faut les diversifier."

"Les allergies médicamenteuses augmentent les risques de complications"

Parmi les nouvelles menaces allergiques, on retrouve aussi les médicaments. "Pour le moment, on ne sait pas réellement combien de personnes y sont sensibles", indique le Dr Sébastien Lefevre, président du Conseil National Professionnel d'Allergologie (CNPA). Selon lui, 15 à 20 % de la population sont allergiques aux anti-inflammatoires et aux antibiotiques. "Individuellement, les allergies médicamenteuses augmentent les risques de complications et les effets secondaires sont plus importants. Collectivement, elle accroît la résistance aux traitements." Pour savoir si l’on est allergique aux médicaments, il conseille de consulter un allergologue.