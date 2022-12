Allergies alimentaires : le traitement au dupilumab est aussi efficace chez les jeunes

L'ESSENTIEL "Les résultats de cet essai de phase 3 donnent de l'espoir aux patients et aux familles qui avaient historiquement des options limitées pour traiter l'œsophagite à éosinophiles (OE)", a déclaré l’un des co-auteur de l'étude, le professeur Jonathan Spergel.

"Cette étude montre que le dupilumab est une bonne option de traitement pour les patients atteints d'OE et non seulement réduit les symptômes, mais cible également la cause profonde de la maladie."

Selon l’Assurance maladie, environ 3 % des adultes et 6 % des enfants souffrent d’allergies alimentaires en Europe.

Une dose hebdomadaire de dupilumab (souvent commercialisé sous l'appellation "Dupixent"), un anticorps monoclonal, a entraîné une réduction des symptômes et une amélioration des tissus chez les jeunes adultes et les adolescents atteints d'œsophagite à éosinophiles (OE), selon une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine. L'étude a analysé les données de deux essais cliniques de phase 3 et a impliqué un groupe international de chercheurs, y compris ceux de l'hôpital pour enfants de Philadelphie.

Qu'est-ce que l'œsophagite à éosinophiles ?

L'OE est une allergie alimentaire chronique qui affecte l'œsophage, le tube qui relie la bouche à l'estomac. Déclenchée par certains aliments, la maladie survient lorsque des éosinophiles, un type de globules blancs, s'accumulent dans l'œsophage, provoquant des douleurs et des blessures. S'il n'est pas traité, le tissu conjonctif de l'œsophage peut devenir raide et cicatrisé, entraînant un rétrécissement de l'œsophage, ainsi que d'autres complications, notamment l'impaction alimentaire et l'étouffement.

Les traitements actuels de l'OE comprennent des régimes d'élimination alimentaire, des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), des glucocorticoïdes topiques avalés et, dans certains cas, une dilatation de l'œsophage. Cependant, entre 30 et 40 % des patients peuvent ne pas répondre aux traitements de première intention, et certains traitements ont des effets secondaires indésirables.

Le dupilumab réduit les symptômes pour les adultes et les adolescents

Le dupilumab est approuvé pour le traitement de plusieurs maladies inflammatoires de type 2, notamment la dermatite atopique, l'asthme et l'OE, et un essai de phase 2 impliquant des adultes atteints d'OE active a montré qu'une dose hebdomadaire de 300 mg de dupilumab réduisait les symptômes et améliorait le tissu œsophagien.

Dans l'essai de phase 3 décrit dans l'étude, les chercheurs ont évalué l'efficacité et l'innocuité du dupilumab chez des patients de 12 ans et plus, le traitement étant administré une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Le traitement a aussi été comparé à un placebo. Ils ont constaté que 300 mg de dupilumab administrés par voie sous-cutanée chaque semaine réduisaient les symptômes et amélioraient les résultats histologiques (la présence d’inflammation), alors qu'une dose toutes les deux semaines améliorait les résultats histologiques mais n'améliorait pas les symptômes.