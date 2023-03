Le pH de l’estomac est plus acide face à la peur

L'ESSENTIEL Après avoir regardé des vidéos effrayantes ou dégoutante, les participants ont indiqué avoir eu des sensations cardiaques et respiratoires, mais également gastriques.

L'étude en pré-publication montre également que ces deux émotions sont associées avec un pH plus acide dans l'estomac.

De nouvelles recherches sont nécessaires pour comprendre le mécanisme.

Vous avez des nœuds dans l’estomac quand vous regardez un film d’horreur ou gore ? La science a peut-être une explication. Une étude de l'université de Rome "La Sapienza", parue sur le site BioRxiv en attendant la validation par des pairs, a découvert que la peur et le dégoût sont associés à un pH gastrique plus acide.

Des pilules électroniques qui mesurent le pH de l’estomac

Nausées, mouvements gastriques… nous savons depuis longtemps que les émotions peuvent avoir des répercussions sur l’appareil digestif. Les scientifiques italiens ont voulu mieux comprendre ce lien peu étudié car “les organes viscéraux sont difficiles d'accès et de surveillance”.

L’équipe a demandé à 31 volontaires masculins d'ingérer une pilule électronique qui mesurait le pH, la pression et la température de leur tube digestif. Ils devaient ensuite regarder des vidéos qui pouvaient induire le dégoût, la peur, le bonheur, la tristesse ou un état de contrôle neutre.

Les participants devaient ensuite répondre à un questionnaire qui permettait d’évaluer leur état émotionnel. Leurs sensations viscérales (c'est-à-dire gastriques, respiratoires et cardiaques) étaient aussi enregistrées.

"Nous avons constaté que lorsque les participants observaient des clips vidéo effrayants et dégoûtants, ils rapportaient percevoir non seulement des sensations cardiaques et respiratoires, mais également des sensations gastriques, telles que des nausées", précisent les auteurs dans leur article.

Un lien entre les émotions et le pH de l’estomac

Et ce n’est pas tout, il y avait aussi un lien avec l’acidité relevée dans l’estomac.

"De plus, nous avons constaté qu'il existait une relation claire entre la physiologie de l'estomac et les émotions perçues. Plus précisément, lorsque des clips vidéo dégoûtants étaient affichés, plus le pH était acide, plus les participants rapportaient des sentiments de dégoût et de peur. Moins le pH est acide, plus ils se disent heureux", ajoutent l’équipe.

Pour les chercheurs, les signaux gastriques contribuent à des états émotionnels uniques. Ils avancent par ailleurs que les pilules ingérables utilisées peuvent "ouvrir de nouvelles voies pour explorer la physiologie profonde des émotions".

Ils prévoient de faire de nouvelles recherches avec un échantillon plus important pour vérifier leurs résultats et comprendre les mécanismes en jeu.