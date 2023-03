Syndrome de la personne raide : Céline Dion teste un nouveau traitement

L'ESSENTIEL Céline Dion est atteinte d'une maladie neurologique rare appelée syndrome de la personne raide.

La chanteuse a rejoint la Mayo Clinic de Rochester pour suivre un nouveau traitement.

Il repose sur une injection intrathécale, des conseils diététiques, une aide à la rééducation du stress et d'exercices physiques et un traitement contre la douleur expérimental.

Après des mois de rumeurs sur son état de santé, Céline Dion a révélé en décembre 2022 être atteinte d’un "trouble neurologique très rare appelé le syndrome de la personne raide, qui touche environ une personne sur un million". Selon des informations de Closer, la chanteuse a été prise en charge par l'établissement américain Mayo Clinic de Rochester (Minessota, USA) pour tester un nouveau traitement.

Céline Dion : un traitement expérimental pour lutter contre sa maladie rare

Pour tenter de combattre les spasmes musculaires qui l'ont obligée à annuler sa tournée, la Québécoise a bénéficié d’un "bilan complet sur les moyens de traiter cette pathologie neurologique", selon le magazine.

Elle aurait déjà reçu "une injection intrathécale, un procédé qui consiste à injecter un médicament au niveau lombaire pour atteindre le liquide céphalo-rachidien, qui diffusera à son tour le produit".

Le protocole mis en place compte également des "conseils diététiques", une "aide à la rééducation du stress et d'exercices physiques pour contrer au mieux les douleurs”. Elle suit aussi un “traitement expérimental". Selon les informations de Closer, il est à "base de magnésium et de glycine". L’objectif de ce dernier est de "soulager ses douleurs neuropathiques et de lutter contre les symptômes du stress et de l'anxiété".

Syndrome de la personne raide : qu’est-ce que cette pathologie qui touche les muscles ?

Le syndrome de la personne raide est une maladie neurologique qui touche principalement les muscles du tronc et de l’abdomen. Ils deviennent progressivement plus raides et s’hypertrophient. Les muscles des membres sont généralement moins touchés. "En principe, le syndrome de la personne raide progresse, aboutissant à un handicap et à une raideur de tout le corps", précise le manuel MSD sur son site internet.

Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif. Les médicaments soulagent et réduisent les symptômes de la pathologie comme les spasmes musculaires dont souffre Céline Dion, mais également la raideur musculaire ou encore la sensibilité accrue aux stimuli externes qui aggravent les contractions.

"Le syndrome de la personne raide est plus fréquent chez les femmes et se développe souvent chez des personnes atteintes de diabète de type 1, de certaines maladies auto-immunes (comme la thyroïdite) ou de certains types de cancer, notamment le cancer du sein (le plus fréquemment), le cancer du poumon, le cancer du rein, le cancer de la thyroïde, le cancer du côlon et le lymphome de Hodgkin", prévient le manuel MSD.