Préparation des biberons : les bons gestes pour prévenir une infection bactérienne

L'ESSENTIEL Les infections causées par la bactérie Cronobacter sakazakii sont rares, mais elles peuvent provoquer des maladies graves et un décès chez les nourrissons.

Aux États-Unis, deux bébés ont dû être hospitalisés après avoir souffert d’une méningite, qui a été provoquée par une infection à Cronobacter sakazakii.

Le lait en poudre utilisé pour préparer le biberon du premier enfant était ouvert et contaminé. Pour le deuxième bébé, qui est décédé, c’était le tire-lait qui était contaminé.

Cronobacter sakazakii. C’est le nom d’une espèce de bactérie appartenant à la famille des Enterobacteriaceae, qui est omniprésente dans l’environnement. Elle est connue pour provoquer des méningites et des septicémies graves et souvent mortelles chez les bébés. "De précédentes enquêtes sur des cas ont permis d'identifier la Cronobacter sakazakii dans des laits infantiles ouverts sous forme de poudre, des tire-lait, des surfaces à la maison et, rarement, dans des préparations en poudre non-ouvertes et du matériel pour préparer des biberons", indiquent les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

2 bébés touchés par une méningite à cause d’une infection à Cronobacter sakazakii

Dans un récent rapport, ils ont signalé que deux nourrissons étaient atteints d’une méningite liée à une infection à Cronobacter sakazakii, en septembre 2021 et février 2022. Le premier cas rapporté était un petit garçon né à terme, dont la mère était en bonne santé et avait eu une grossesse sans complications. Quatorze jours après sa naissance, le nourrisson a été hospitalisé à cause d’une fièvre, une irritabilité, de pleurs excessifs, une infection buccale et un érythème fessier. Avant de tomber malade, il a bu à la fois du lait maternel et du lait en poudre. "Une ponction lombaire a été effectuée et la bactérie a été isolée du liquide céphalo-rachidien. Le nouveau-né a pris d’antibiotiques pendant 21 jours."

Six mois plus tard, un bébé prématuré, né par césarienne, a également été admis à l’hôpital à cause d’une méningite. Avant son hospitalisation, "il était nourri au lait maternel et enrichi d'un fortifiant liquide, principalement par une sonde orogastrique". Vingt jours après sa naissance, il a connu des épisodes d'apnée et de bradycardie, une élévation de la température et un besoin d'assistance respiratoire. Le lendemain, des crises d'épilepsie sont survenues. "Cronobacter sakazakii a été isolée. Malgré un traitement, le patient est décédé 13 jours après le début de la maladie."

Infection à Cronobacter sakazakii : "des gestes d'hygiène, de préparation et de conservation sûres"

Après que ces deux cas ont été rapportés, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont utilisé l'analyse de séquençage du génome entier pour établir un lien entre les cas d'infection à Cronobacter sakazakii et le recours au lait en poudre ou l’utilisation d’un tire-lait. Selon l’équipe, le lait en poudre utilisé lors de la préparation du biberon du premier patient était ouvert et contaminé. En ce qui concerne le deuxième cas, c’était le tire-lait qui était contaminé.

"En raison de la présence répandue de Cronobacter sakazakii dans l'environnement, les personnes qui s'occupent de nourrissons doivent adopter des gestes d'hygiène, de préparation et de conservation sûres et apprendre les mesures à prendre pour protéger les nourrissons contre l'infection. Les professionnels de santé qui s'occupent de nourrissons âgés de moins de 2 mois ou nés prématurément ou immunodéprimés doivent expliquer les risques d'infection par C. sakazakii aux personnes qui s'en occupent, en particulier si le nourrisson est nourri avec du lait en poudre ou du lait maternel", peut-on lire dans les conclusions du rapport.

Pour éviter le développement de germes, l'Assurance maladie conseille notamment de :