Une pilule amincissante donnant une sensation de satiété bientôt disponible ?

L'ESSENTIEL Nestlé a développé une pilule amincissante qui a obtenu des résultats cliniques significatifs pour la perte de poids.

Cette pilule n’est pas un médicament contenant une substance active, mais une capsule qui s’ouvre quand elle est avalée et se gonfle très vite dans l'estomac, afin de provoquer une sensation de satiété.

C'est un moyen pour Nestlé de prouver son engagement dans la lutte contre l’obésité, malgré ses nombreux produits phares très sucrés.

La multinationale suisse Nestlé a créé, avec l’entreprise israélienne Epitomee Medical, une pilule amincissante qui "gonfle" dans le ventre, ce qui entraîne une sensation de satiété. Cette pilule n’est pas un médicament contenant une substance active, mais une capsule qui s’ouvre quand elle est avalée, libérant un sac en forme de triangle qui se gonfle très vite et se remplit de liquide pour se transformer en objet gélatineux de la taille de la paume de la main. La sensation de satiété qui en résulte permet de diminuer la faim et l'envie de trop manger ou de grignoter après les repas.

La pilule amincissante a obtenu de bons résultats cliniques selon Nestlé

À l’occasion d'un essai pilote de 12 semaines, 7 testeurs sur 10 ont perdu du poids de manière significative. La tension artérielle et le taux de glycémie d’une bonne partie d’entre eux sont aussi revenus à des niveaux plus sains. Malgré le fait que la pilule ne possède pas de substance active, elle est classée comme un produit réglementé. Un essai de plus grande ampleur avec des centaines de volontaires, pour une durée de six mois, devrait bientôt commencer aux États-Unis. Les résultats devraient tomber à la fin de l’année, selon le média britannique The Daily Mail, qui a relayé cette information.

Nestlé Health Science a assuré avoir les "droits exclusifs pour commercialiser la capsule dans le monde entier". Cette pilule amincissante est un moyen pour Nestlé de prouver son engagement dans la lutte contre l’obésité, malgré ses nombreux produits phares particulièrement sucrés et ultra-transformés, à l’instar de ses céréales pour le petit-déjeuner.

Surpoids : la pilule ne remplace pas un mode de vie sain

Or, certains experts ont exprimé des réserves quant à la commercialisation de ces pilules. Tam Fry, un spécialiste du National Obesity Forum, a notamment déclaré que bien que la technologie ait largement avancé depuis l'époque des ballons gastriques, il est nécessaire d’attendre les résultats de l'essai américain avant de se prononcer sur son efficacité et les éventuels risques pour la santé.

En outre, il est important de rappeler que les pilules ne sont pas une solution à long terme pour la perte de poids et qu'elles ne peuvent pas se substituer à une alimentation saine et équilibrée ainsi qu’une activité physique régulière, la clé pour rester en bonne santé.