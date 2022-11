Obésité : ce médicament fait des miracles chez les adolescents

L'ESSENTIEL En France, l'obésité a particulièrement progressé chez les plus jeunes ces dernières années, passant de 5,4 % en 2012 à 9,2 % en 2020 chez les 18-24 ans, selon l’enquête ObEpi-Roch de 2021.

34 % des enfants de 2 à 7 ans et 21 % des 8-17 ans sont en situation de surpoids ou d'obésité en France.

Dans la population totale, près d’un Français sur deux (47,3 %) est en situation de surpoids ou d’obésité, selon les chiffres de la Ligue contre l'obésité en 2020.

L'obésité infantile est en augmentation dans le monde. Les adolescents obèses ont une qualité et une espérance de vie réduites et sont exposés à un risque plus élevé de maladies graves. Ils peuvent également souffrir de complications liées à l'obésité, comme le diabète de type 2 et l'hypertension. De plus, les adolescents obèses ont également tendance à connaître des taux plus élevés de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale.

Heureusement, un médicament approuvé pour les adultes en surpoids ou obèses, appelé sémaglutide, peut également aider à la perte de poids chez les adolescents, selon de nouvelles recherches publiées dans le New England Journal of Medicine.

Obésité infantile : ce médicament permet de mieux contrôler son alimentation

"Généralement, nous faisons des recommandations sur le mode de vie : mangez plus de légumes ; ne mangez pas d'aliments frits; ne buvez pas de soda. Mais malheureusement, nous vivons dans un environnement très obésogène, il peut donc être très difficile de faire ces changements. Il existe un réel besoin de médicaments sûrs et efficaces pour traiter l'obésité", explique l'une des autrices de l'étude, Silva Arslanian, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l’université de Pittsburgh, dans un communiqué universitaire.

C'est là que le sémaglutide entre en jeu. Le médicament agit sur le système de régulation de l'appétit. Comment ? En imitant une hormone qui cible les zones du cerveau responsables de la réduction de l'appétit (le glucagon-like peptide-1, ou GLP-1), aidant ainsi les patients à mieux contrôler leur alimentation. L’année dernière, les autorités de santé ont approuvé l'utilisation du médicament dans les soins chroniques de gestion du poids chez les adultes.

Pour déterminer si des effets similaires étaient possibles chez les adolescents, des chercheurs de l'université de Pittsburgh ont recruté 201 adolescents âgés de 12 à 18 ans qui étaient obèses ou en surpoids. Ces derniers ont reçu soit des injections sous-cutanées de sémaglutide (2,4 mg) une fois par semaine, soit un placebo. En outre, ils ont tous reçu des conseils sur le régime alimentaire et le mode de vie à adopter pour améliorer leur état de santé, axés sur la nutrition et l'augmentation de l'activité physique.

Perte de poids : un médicament très prometteur pour les futurs traitements

L'équipe a découvert qu'après 68 semaines, 72,5 % des personnes recevant du sémaglutide ont pu constater une réduction de poids d’au minimum 5 % par rapport au groupe placebo, où seulement 17 % ont perdu du poids de façon notable. Une analyse plus approfondie a démontré que les participants ayant reçu du sémaglutide présentaient une amélioration significative des facteurs de risque cardiovasculaire tels que le tour de taille, les marqueurs de la glycémie, le cholestérol et les marqueurs lipidiques, ainsi que les enzymes hépatiques par rapport au groupe placebo. Les seuls marqueurs qui n'ont pas généré de résultats pertinents étaient les lipoprotéines de haute densité (ou "bon" cholestérol) et la tension artérielle.

"Les résultats sont incroyables", se félicite Silva Arslanian. L'équipe souligne que le sémaglutide est le premier médicament de ce type à conduire à de telles améliorations de la qualité de vie chez les adolescents obèses, ce qui est très prometteur pour les futurs traitements de perte de poids.