Comment devenir un parent démocratique ?

L'ESSENTIEL Le comportement du parent influence l'enfant mais l'inverse est également vrai.

Il ne faut donc pas faire une approche globale à tous les enfants mais s'adapter au caractère et à la personnalité de chacun d'entre eux pour adapter son propre comportement.

Des habitudes doivent être mises en place afin d'être un parent démocratique, comme jouer tous les jours avec son enfant, l'encourager, ou encore instaurer des règles avec des explications adaptées à son âge.

Chaque parent élève son enfant selon son propre parcours personnel, sa propre gestion de ses émotions et en fonction de ce qu'il projette sur son enfant. Cependant, si tous les parents veulent aider leurs enfants à se développer au mieux, trouver un équilibre n'est pas toujours évident.

Comment trouver le bon comportement avec son enfant ?

Le comportement du parent influence son enfant, mais aussi l'inverse. En effet, un enfant agité ou agressif va inciter son parent à s'adapter différemment qu'un enfant plus flexible ou calme.

La priorité n'est donc pas de vouloir imposer une approche à tous les enfants, mais d'apprendre à connaître le caractère et la personnalité de chacun afin d'être capable de modifier son propre comportement et ainsi favoriser le développement de l'enfant de façon individuelle.

Parent démocratique : quelles sont les habitudes à mettre en place ?

Être un parent démocratique c’est déjà passer du temps à jouer avec son enfant, de préférence tous les jours, en lui donnant une attention positive et en encourageant ses efforts et son bon comportement. Vous lui donnez alors confiance en lui tout en l'aidant à développer ses compétences.

Cependant, à tout âge il est important de mettre en place des règles et des limites, qui seront beaucoup plus facilement intégrées si elles sont accompagnées d'explications adaptées à son âge. Vous l’aiderez ainsi à trouver du sens et à s'approprier un nouveau comportement.

Gardez en tête que l'enfant a besoin de repères et d'habitudes et qu'il apaise mieux son anxiété lorsqu'il sait ce qu'il va se passer. En reproduisant un schéma habituel vous contribuez à ce qu'il se console plus vite et à limiter son stress.

Certaines techniques peuvent aussi aider en cas de difficultés comme par exemple nommer les émotions de votre enfant pour qu'il se sente compris ou bien ruser pour lui donner l'impression d'avoir le contrôle de ses actions. Vous pouvez pour cela lui donner un choix à faire en fonction de là où vous voulez l'orienter. Vous obtiendrez plus facilement sa collaboration.

Enfin, souvenez-vous de respecter le rythme d'apprentissage de votre enfant qui ne sera pas toujours le même que ses frères et sœurs, sans encourager ce type de comparaison mais au contraire en soulignant et en valorisant l’individualité de chacun.

En savoir plus : "Je ne veux pas !: Les 600 astuces de deux pédopsys pour faciliter le quotidien avec vos enfants" de Clémence Prompsy et Aurélie Callet.