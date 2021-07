Comment apprendre à votre enfant à ne pas mentir ?

Si l'enfant est capable de mentir dès son plus jeune âge, il n'est pas capable de faire la différence entre la réalité et l'imaginaire avant l'âge de 5 ans. En tant que parents, vous n'êtes pas obligés de faire semblant de le croire à chaque fois, mais il ne faut pas non plus prendre ses mensonges pour un problème.

Pourquoi l'enfant ment-il ?

Dès son plus jeune âge, l'enfant est capable de mentir pour cacher, embellir ou transformer une vérité. Il peut aussi le faire pour faire rire ou imaginer une histoire plus intéressante. Il arrive aussi qu'un enfant ne soit pas honnête pour éviter de se faire gronder ou provoquer de la peine chez l'autre, mais ce n'est que vers l'âge de 5 ans qu'il arrive clairement à faire la différence entre la réalité et l'imaginaire et surtout qu'il prend conscience de l'impact négatif que peut avoir son mensonge.

Comment l'aider à être honnête ?

Pour inciter votre enfant à faire preuve d'honnêteté, vous pouvez non seulement lui donner l'exemple, mais aussi lui expliquer pourquoi il est important de dire la vérité. Expliquez-lui que cela favorise la confiance avec les autres en prenant en exemple ses copains et copines "qu'est-ce que tu as ressenti quand ton copain t'a menti ?". De cette façon vous l'aidez à comprendre les conséquences d'un mensonge et à nommer ses émotions.

De façon générale encouragez le et félicitez le s’il vous dit la vérité, même si c'est pour avouer une bêtise. Avoir une réaction trop négative ou sévère peut mener à l'effet contraire et encourager votre enfant à continuer à mentir par peur d'être puni.

En savoir plus : "Les mensonges" de Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée, éditions Giboulées.