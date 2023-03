Être un parent protecteur aiderait vos enfants à mener une vie plus saine plus tard

L'ESSENTIEL Un lien entre le fait de grandir dans un environnement peu sûr et les problèmes de santé physique à l'âge adulte a été établi.

Le stress résultant de mauvaises expériences durant l’enfance peut entraîner des problèmes à vie au niveau de la fonction immunitaire ou de la régulation hormonale.

Le fait d’être impliqué et de s’intéresser à la vie de son enfant peut l’aider à rester en bonne santé, à ne pas fumer ou à boire de l’alcool de manière excessive.

On le sait : grandir dans un environnement qui n’est pas sain et sécurisé est associé à une mauvaise santé tout au long de la vie. "Même si nous n'avons pas beaucoup de souvenirs tangibles à cet âge, nous savons comment nous nous sommes sentis, nous savons à quel point nous avons été aimés et soutenus, et ces choses sont ancrées en nous", a indiqué Kelsey Corallo, diplômée d'un doctorat du département de psychologie de l’université de Géorgie (États-Unis). Dans une étude, réalisée avec quatre autres chercheurs, elle a révélé que le fait d’être impliqué dans la vie de son enfant, par exemple en connaissant ses amis ou en sachant où il va après l'école, peut permettre de limiter les effets des mauvaises expériences vécues durant l’enfance et les aider à rester en bonne santé.

"Les expériences stressantes modifient le fonctionnement de l'organisme"

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé les données d’une enquête menée en 1997. Cette dernière portait sur 4.829 personnes. L’objectif ? Explorer l’association entre l’environnement dans lequel les adolescents ont grandi et leur santé physique et mentale pour déterminer la "vigilance parentale". L’équipe a découvert un lien entre le fait de grandir dans un environnement peu sûr et les problèmes de santé physique à l'âge de 29 ans.

"De nombreuses recherches montrent que les expériences stressantes, par exemple, le fait de ne pas se sentir en sécurité, de ne pas obtenir les ressources dont on a besoin dans la vie ou d'être exposé à la négligence ou à la maltraitance, modifient le fonctionnement de l'organisme", a déclaré Kelsey Corallo dans un communiqué. Selon les auteurs, le stress résultant de ce type d'expériences peut rendre difficile la régulation de l'organisme. Si ce niveau de stress soutenu est subi pendant l'enfance ou la petite enfance, il peut entraîner des problèmes à vie au niveau de la fonction immunitaire ou de la régulation hormonale.

"Communiquer le désir de faire partie de la vie de son enfant" pour réduire ses problèmes de santé

D’après les résultats, publiés dans la revue Social Science & Medicine, le fait de montrer que l’on se soucie de ce que font nos enfants peut avoir un impact positif sur leur santé. "Il a été démontré que la vigilance parentale, notamment les efforts déployés par les parents pour fixer des limites et/ou surveiller et connaître le quotidien des enfants, a un effet tampon et protège des problèmes de santé chez les personnes qui grandissent dans des environnements peu sûr et sécurisé", ont expliqué les scientifiques.

Autre constat : il est probable que les enfants dont les parents leur imposaient un couvre-feu et connaissaient leurs groupes d'amis étaient moins enclins à adopter des comportements dangereux susceptibles d'avoir des effets à vie, comme le tabagisme ou la consommation excessive d'alcool.

"Tout dépend de la façon dont les enfants interprètent cette vigilance parentale", a précisé Katherine Ehrlich, co-auteure des travaux. En clair, il faut s'assurer que les enfants sachent que leurs parents les surveillent et fixent des limites parce qu'ils se soucient d'eux, et non parce qu'ils veulent contrôler tous les aspects de leur vie. "Communiquer l'amour et le désir de faire partie de la vie de son enfant, je pense, est probablement un des ingrédients clés de la vigilance parentale, dont bénéficie l'enfant", a conclu Kelsey Corallo.