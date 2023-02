Cancer, diabète : les substances chimiques du quotidien augmentent les risques des enfants

L'ESSENTIEL Les PFAS sont des produits chimiques, peu dégradables, et très répandus dans l'environnement.

Cette étude est la première à s'intéresser aux effets de l'exposition à un mélange de PFAS sur la santé des enfants et des adolescents.

Les PFAS ont notamment des conséquences sur leurs hormones thyroïdiennes, ce qui augmente le risque de cancer, de diabète et de trouble du développement.

Ils sont appelés produits chimiques éternels : les PFAS, pour per et polyfluoroalkylées, ont de nombreuses conséquences sur la santé. "Ils provoquent une augmentation du taux de cholestérol, peuvent entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité et le développement du fœtus", développe l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). D’après une nouvelle étude, parue dans Environmental Health Perspectives, ils altèrent le développement biologique des enfants, ce qui peut engendrer différentes maladies.

Polluants éternels : des substances qui menacent la santé des enfants

Le terme PFAS rassemble plus de 400 composés chimiques différents. "Antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, les PFAS sont largement utilisés depuis les années 1950 dans divers domaines industriels et produits de consommation courante : textiles, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, produits phytosanitaires, etc", explique l’Anses. Ils sont à la fois très résistants et peu dégradables, et peuvent ainsi se retrouver dans l’environnement. "Les concentrations les plus élevées de PFOA et PFOS (des sous-familles de PFAS, ndlr) sont retrouvées dans les crustacés et les mollusques", prévient l’agence sanitaire.

PFAS : la 1ère recherche a évaluer les effets d'une exposition combinée

Si plusieurs études se sont intéressées à ces composés chimiques et à leurs conséquences sur la santé humaine, cette recherche américaine est la première à évaluer les effets de l’exposition à une combinaison de PFAS. "Ce qui est important car la plupart les gens transportent un mélange de produits chimiques dans leur sang", précisent les auteurs dans un communiqué. Ils ont analysé les prélèvements sanguins de plus de 400 enfants et adolescents. Les chercheurs ont choisi ce groupe de population car "ils traversent des étapes critiques de développement qui peuvent les rendre plus sensibles aux effets négatifs sur la santé de l'exposition aux PFAS".

Enfants et adolescents : les PFAS augmentent le risque de maladie

Ils ont constaté que tous les enfants et adolescents avaient un mélange de plusieurs PFAS communs dans leur sang. À l'aide d'une méthode biostatistique, ils ont observé que l'exposition aux PFAS modifie la façon dont le corps métabolise les lipides et les acides aminés ainsi que les niveaux d'hormones thyroïdiennes. Or ces hormones sont essentielles pour la croissance et pour le métabolisme. "Les changements dans les hormones thyroïdiennes jouent un rôle important dans le développement de l'enfant pendant la puberté, ce qui peut avoir des effets importants sur une gamme de maladies plus tard dans la vie, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer", concluent-ils. Ils estiment que cela peut aussi conduire à des troubles du développement.

Produits chimiques éternels : renforcer les restrictions d’utilisation

"Nous commençons vraiment à comprendre l'éventail des effets que ces produits chimiques ont sur la santé humaine, estime Leda Chatzi, professeure de sciences de la population et de santé publique et co-autrice de l'étude. Alors que les politiques actuelles se sont concentrées sur l'élimination progressive de l'utilisation de PFAS individuels, tels que le PFOS et l'APFO, cette recherche montre pourquoi l'accent devrait être mis sur la réduction de l'exposition à tous les produits chimiques PFAS." En Europe, un projet de restriction globale des PFAS est à l’étude.