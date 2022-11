Poêle antiadhésive : une seule égratignure peut libérer des milliers de particules de plastique

L'ESSENTIEL Les ustensiles en téflon ont tendance à rapidement s’abîmer et à être marqués par des griffures ou des rayures.

Une casserole en téflon endommagée pourrait libérer 9.000 particules de plastique dans les aliments.

Il s’agit d’une véritable alliée au sein de la cuisine : la poêle ou la casserole en téflon. Un ustensile en téflon détient un anti-adhésif qui permet d’éviter que les aliments ne collent à sa surface. Cependant, ce type de récipient s’abîme rapidement.

Téflon : 9.000 particules de plastique libérées en cas de rayure

Des chercheurs de l’université de Newcastle et de l’université Flinders (Royaume-Uni) ont récemment révélé qu’une rayure ou une fissure sur le revêtement d’un ustensile en téflon pourrait libérer des milliers de particules en plastique. Les conclusions de leurs travaux ont été publiées dans la revue Science of The Total Environment.

Pour les besoins de la recherche, les scientifiques britanniques ont utilisé l’imagerie Raman qui fournit des clichés très détaillés pour observer différentes surfaces en téflon qui avaient été abîmées. D’après leurs résultats, une seule rayure sur une casserole ou une poêle en téflon pourrait libérer plus de 9.000 particules de plastique.

PFAS : "ces microparticules dans nos aliments pourraient constituer un problème de santé"

Le téflon fait partie de la famille des substances per et polyfluoroalkylées (PFAS) qui englobe différents produits chimiques potentiellement dangereux lorsqu’ils sont ingérés. "Étant donné que les PFAS sont très préoccupants, la présence de ces microparticules de téflon dans nos aliments pourrait constituer un problème de santé et doit donc être étudiée, car nous ne savons pas grand-chose sur ces nouveaux contaminants", a souligné le Docteur Cheng Fang, co-auteur de l’étude et chercheur à l’université de Newcastle, dans un communiqué.

Pour le Professeur Youhong Tang, co-auteur de l’étude et chercheur à l’université Flinders, il faut se protéger des dangers des débris de plastique issus des poêles et des casseroles en téflon. "Cette étude nous indique que nous devons faire attention à la sélection des ustensiles et à leur utilisation afin d’éviter la contamination des aliments", a-t-il indiqué avant d’ajouter : "Des recherches supplémentaires sont cependant nécessaires pour évaluer les risques des microplastiques et des nanoplastiques en téflon."