Covid-19 : vers la fin de la vaccination obligatoire des soignants ?

L'ESSENTIEL La HAS a été saisie par le ministère de la Santé pour formuler un avis scientifique sur les obligations et recommandations vaccinales des professionnels.

Lors d'une première analyse, l'organisme indique être en faveur de l'arrêt de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les soignants.

Toutefois, la HAS ne rendra son avis définitif que fin mars après consultation auprès des différents acteurs du secteur.

Les soignants pourraient-ils bientôt ne plus avoir l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19 pour travailler auprès des malades ? C’est ce que laisse penser la dernière communication de la Haute Autorité de Santé (HAS) publiée le 20 février 2023.

Covid-19 : l’obligation vaccinale des soignants pourrait être levée

Saisie par le ministère de la Santé, la HAS doit donner son avis scientifique sur les obligations et recommandations vaccinales des professionnels de santé. Après avoir évalué les dernières données sur l'épidémiologie, sur les risques de transmission en milieu professionnel ainsi que sur les vaccins disponibles, l’organisme a émis un premier avis :

"Dans le contexte actuel, l’obligation vaccinale contre la Covid-19 pourrait être levée pour tous les professionnels visés par la loi du 5 août 2021". Elle ajoute ensuite que "cette vaccination devrait toutefois rester fortement recommandée, en particulier pour les professions pour lesquelles une recommandation de vaccination est actuellement en vigueur pour la grippe, dont les étudiants et professionnels des secteurs sanitaires et médicosocial (exerçant en établissements ou libéraux) et les étudiants et professionnels en contact étroit et répété avec de jeunes enfants".

La HAS précise également que cette recommandation ne constitue en rien une remise en question de “l'efficacité, de la pertinence et de la légitimité de ses précédents avis et recommandations rendus dans un contexte sanitaire différent” et qu’elle ne “signe aucunement la fin de l’épidémie, qui est toujours en cours”.

Vaccination covid des soignants : une décision définitive en mars

Néanmoins, l’avis de la HAS, généralement suivi par le gouvernement, n’est pas encore définitif. "Au vu de l’importance sociétale du sujet, elle juge indispensable d’enrichir ces travaux par les contributions des parties prenantes", explique-t-elle. Elle a ainsi lancé, le 20 février, une consultation publique sur son travail.

Ouverte jusqu’au 3 mars 2023, elle s’adresse aux “parties prenantes de la vaccination” des professionnels comme les organismes publics, les associations de patients et du secteur médical ainsi que les organisations professionnelles (sociétés savantes, ordres professionnels, syndicats….).

L’avis définitif qui concernera la vaccination contre la Covid-19 - mais également celles contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l’hépatite B - sera rendu fin mars, après avoir analysé et étudié les avis des participants.