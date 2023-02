Covid-19 : l'infection immuniserait l'organisme aussi bien que la vaccination

L'ESSENTIEL Avoir été infecté par la Covid-19 offrirait une protection au moins aussi importante que le vaccin.

Pour le variant Omicron, la protection est plus faible et chute plus rapidement avec le temps.

L'étude est une méta-analyse de 65 travaux réalisés dans 19 pays.

"Même si une infection [à la Covid-19] donne une protection qui diminue au fil du temps, le niveau de celle-ci […] semble aussi durable, voire plus que celui conféré par la vaccination", assure les auteurs d’une méta-analyse publiée dans la revue The Lancet ce vendredi 17 février.

Une infection à la Covid-19 immunise autant qu’une injection de vaccin

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont analysé les conclusions de 65 études faites dans 19 pays. Celles-ci comparaient les risques de réinfection chez les personnes non vaccinées mais testées positives à la Covid-19 avec celles d’individus vaccinés.

Dans le détail, les scientifiques ont observé que, pour les personnes qui ont été infectées par la Covid-19 au moins une fois, l'immunité naturelle contre les formes graves de la maladie était élevée et durable. Ainsi, elles avaient un risque d'hospitalisation ou de décès inférieur de 90 % pour les variants Alpha et Delta et de 88 % pour Omicron BA.1 pendant au moins 10 mois par rapport à ceux qui n'avaient pas été infectés.

Pour ce qui est du risque de réinfection, l’immunité semble baisser avec le temps. Ainsi, l'infection par un variant pré-Omicron (c’est-à-dire l'un de ceux qui circulaient avant l'apparition d'Omicron) offrait une protection contre la réinfection par un variant pré-Omicron d'environ 85 % à un mois et d’environ 79 % à 10 mois. En revanche, contre la réinfection par le variant Omicron BA.1, cette protection était plus faible : 74 % à un mois et 36 % à environ 10 mois.

"L'immunité croisée plus faible avec le variant Omicron et ses sous-lignées prouve qu’ils ont des mutations pour échapper à l'immunité construite, développe le Dr Hasan Nassereldine, l'un des auteurs, dans un communiqué. D'autres recherches sont nécessaires pour évaluer l'immunité naturelle des nouveaux variants et mieux comprendre la protection induite par la combinaison vaccination et infection naturelle.”

La vaccination reste le meilleur moyen de se protéger du Sars-CoV-2

Les scientifiques estiment que le niveau et la durée de protection contre la réinfection et les maladies graves acquises par une infection à la Covid-19 sont au moins comparables à ceux fournis par deux doses des vaccins ARN messager de Moderna et Pfizer-BioNtech. Néanmoins, ils rappellent que la vaccination reste importante et ne doit pas être découragée par leurs résultats.

"La vaccination est le moyen le plus sûr d'acquérir une immunité, alors que l'acquisition d'une immunité naturelle doit être comparée en prenant aussi en compte les risques de maladie grave et de décès associés à l'infection initiale", explique le Dr Stephen Lim, l’un des auteurs.

Actuellement, 60,4 % de la population française a reçu une vaccination avec une dose de rappel, selon Santé Publique France.