La science le confirme : les nounours ont un «pouvoir réconfortant»

L'ESSENTIEL Un millier de personnes âgées de 3 à 72 ans ont dû mesurer les caractéristiques physiques, olfactives et kinesthésiques de leur ours en peluche.

Le lien émotionnel que l’on partage avec notre nounours joue un rôle plus important dans le réconfort que n’importe quelle autre caractéristique.

La perception de réconfort ne change pas au cours de la vie.

Couverture, toutou, morceau de tissu… Ces objets doux et agréables à manipuler sont ceux choisis par les bébés pour devenir leur doudou. Ils les aident à mieux gérer le stress lié à la séparation. L'ours en peluche occupe une place importante dans les foyers occidentaux depuis le début du 20ème siècle, y compris chez les adultes.

Évaluer les caractéristiques de leur ours en peluche

De précédentes recherches ont montré que les nounours parvenaient bel et bien à rassurer et réconforter les enfants. Cependant, ces dernières n’ont pas permis de "connaître les déterminants sous-jacents" de cette qualité particulière. Ainsi, des chercheurs de l’université de Montpellier ont décidé de mener une étude pour percer le secret du pouvoir réconfortant des ours en peluche.

Pour les besoins des travaux, les scientifiques français ont recruté un millier de personnes âgés de 3 à 72 ans. À l’aide d’un questionnaire, les volontaires ont dû évaluer les caractéristiques physiques, olfactives et kinesthésiques (douceur, facilité de manipulation…) de leur nounours. Ensuite, ils ont été invités à comparer le pouvoir réconfortant de leur doudou avec celui de huit autres ours en peluche. La procédure a été répétée, en utilisant un autre ours avec lequel les participants n'avaient aucun lien émotionnel.

Réconfort : un puissant lien émotionnel partagé avec la peluche

Selon les résultats publiés dans la revue The Journal of Positive Psychology, le lien émotionnel joue un rôle beaucoup plus important dans le réconfort que toute autre caractéristique. Les auteurs ont observé que la douceur, le fait que le nounours soit agréable à manipuler et à regarder jouaient un rôle dans la perception du réconfort. D’après les résultats, la sensation de réconfort n'était pas liée au sexe des participants ni à leur âge. De plus, elle ne change pas au cours de la vie et n'est pas biaisée par un stéréotype de genre, contrairement à d'autres objets, comme les poupées ou les camions de pompiers.

"Ces travaux ouvrent des pistes prometteuses pour étudier le fonctionnement psychologique des individus grâce aux ours en peluche, mais surtout ils suggèrent une forme de prédictibilité de leur pouvoir réconfortant qui pourrait permettre d'étendre la liste des usages, par exemple, à l'école, à l'hôpital, au travail, lors de négociations, en situation de crise", a conclu Thierry Brassac, auteur de l’étude et responsable du service culture scientifique de l’université de Montpellier, dans un communiqué.