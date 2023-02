Comment gérer les matins difficiles ?

L'ESSENTIEL Si votre enfant refuse de se préparer le matin, il faut essayer de rester calme et de comprendre pourquoi il agit de cette façon.

Il est peut-être trop petit pour comprendre la notion du temps, souhaite gagner en autonomie ou a simplement besoin de plus d’attention.

Changer la routine du matin peut être une bonne solution si la situation perdure.

Si certains matins votre enfant refuse de se préparer, qu'il traîne ou qu'il s'oppose à tout, ce n'est pas le moment de s'agacer mais plutôt de rester calme pour comprendre ce qu'il se passe.

Comprendre pourquoi il ne veut pas se préparer le matin

S'agacer, s'impatienter, ou se mettre en colère ne va engendrer que de la frustration et n'arrangera pas la situation lors des matins difficiles. Au contraire, malgré vos émotions, essayez de rester calme et de prendre le temps de lui parler sans agressivité pour comprendre ce qu'il se passe.

Peut être qu'il ne comprend pas la notion de rendez-vous ou d'heure à respecter car il est encore trop petit et qu'il vit dans le moment présent. Il peut aussi se trouver contrarié par rapport à son rythme naturel, être perdu dans ce qu'il doit faire ou bien vouloir s'autonomiser et faire certaines choses tout seul.

Certains matins, les enfants ne veulent pas quitter la maison, surtout s'il est tôt et que c'est pour aller à l'école ou à la garderie. Enfin, il peut se sentir délaissé et souhaite juste un peu plus d'attention.

Changer la routine pour améliorer les matins difficiles

Une fois que vous avez compris le problème, peut-être pouvez-vous ajuster votre routine pour faciliter vos matinées :

Commencez déjà par un moment d'affection pour vous dire bonjour et le réconforter. Gardez des étapes similaires dans votre routine pour qu'il sache ce qu'il se passera par la suite. Servez-vous d'images sur un tableau ou le réfrigérateur pour qu'il s'amuse à coller chaque étape de sa routine. Proposez-lui toujours deux possibilités pour lui donner l'impression de choisir et éviter qu'il vous réponde "non".

N'oubliez pas de prendre suffisamment de temps pour accomplir toutes vos tâches et éventuellement lui laisser le temps de se réveiller tranquillement, surtout s'il est de mauvaise humeur le matin. Ne le forcez pas à manger s'il ne le souhaite pas, vous pouvez aussi lui préparer une collation qu'il mangera dans la matinée.

Donnez-lui le temps de jouer s'il en a besoin, et essayer d'intégrer des éléments de sa routine de préparation dans ces jeux.

N'oubliez pas non plus que la routine du matin peut se préparer dès la veille en choisissant ses vêtements par exemple, enfin assurez-vous qu'il dorme suffisamment pour démarrer la journée avec l'énergie nécessaire.

En savoir plus : "Mon tableau de routine : du matin et du soir" de Gwé.