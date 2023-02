Crème solaire en hiver : “cela dépend surtout de la situation et de la personne”

L'ESSENTIEL En moins de 30 ans, on estime que le nombre de cas de mélanomes a presque été multiplié par 5 en France.

Environ 80.000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année en France. 7 sur 10 sont des carcinomes basocellulaires.

On comptait 15.500 cas de mélanomes cutanés et 1.980 décès liés à ce type de cancer de la peau en 2018.

Les réseaux sociaux recèlent d’astuces et de conseils santé. Certains sont bons, certains inoffensifs et d’autres problématiques. Une vidéo publiée fin janvier sur le compte du Docteur Sina Gombert, environ 35.000 followers, pose justement question.

La praticienne de Rennes qui indique privilégier la médecine fonctionnelle, assure à ses abonnés qu’il ne faut pas mettre de protection solaire en hiver car "c’est du pur marketing et il n’y a aucun bénéfice, voire le contraire". Un message dangereux selon les professionnels de santé alors que 80.000 cancers de la peau sont diagnostiqués en France chaque année.

Crème solaire en hiver : cela dépend de la situation

Interrogé par 20 min, le porte-parole de la Ligue contre le cancer Emmanuel Ricard met en garde : "Sur la vidéo, il y a du vrai et du faux qui cohabitent. Il y a beaucoup d’éléments vrais, mais des éléments laissent à interprétation."



La Dr Caroline Pombourcq le confirme à Pourquoi Docteur : "Il est nécessaire d’être prudent quant à la diffusion de ce type d'informations. Même s'il n’est en effet pas nécessaire de mettre de la crème solaire quotidiennement, cela dépend surtout de la situation et de la personne."

"Par exemple, en hiver, s’il y a un peu de soleil lors d’une balade en ville, il n’y en a pas vraiment besoin (sauf cas particulier propre à chacun). Par contre, lors d’un bain de soleil en terrasse toute une après-midi, même en hiver, c’est oui. Et à la montagne bien sûr, que le temps soit couvert ou ensoleillé, la crème solaire est une nécessité", ajoute la médecin.

Exposition au soleil : attention à l’indice UV

Alors que la Dr Sina Gombert assure qu'une "exposition intelligente au soleil est protectrice des cancers", les rayonnements ultraviolets (UV) ont bien été identifiés comme l'un des principaux facteurs des cancers de la peau par le monde médical. "En atteignant la peau, les doses excessives d’UV agressent les cellules cutanées et peuvent provoquer des lésions de l'ADN des cellules exposées et entraîner des cancers de la peau", explique l’Institut national du cancer. D’ailleurs, plus de 80 % des cas sont liés à une exposition excessive et non protégée au soleil.

Et si la lumière naturelle a bien des effets bénéfiques sur la santé - que cela soit sur le sommeil, le moral ou la production de vitamine C - la prudence reste de mise. Ce n’est finalement pas la saison qui doit conduire à décider si on doit se protéger, mais plutôt l’indice UV. À partir de 3, une protection est nécessaire.

"Plus l'indice est élevé, plus il est important de se protéger du soleil, même quand il y a des nuages et du brouillard. En Europe, l’indice UV atteint généralement des niveaux de l'ordre de 7 ou 8 en été, ce qui correspond à un indice très fort, mais il peut dépasser 10 en haute montagne ou sous les tropiques, ce qui correspond à un indice extrême. De plus, la réverbération due aux surfaces claires (sable, eau, neige) augmente l'intensité du rayonnement", rappelle l’Institut national contre le cancer sur son site.

Cancer de la peau : les bons gestes de prévention solaire

La crème solaire n’est pas la seule arme contre les effets nocifs des UV. D’autres précautions sont à prendre :