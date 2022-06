Crème solaire : comment encourager les personnes âgées à en appliquer régulièrement ?

L'ESSENTIEL 31 % des personnes interrogées appliquaient régulièrement de la crème solaire durant l’été ou lorsqu'elles s'exposaient au soleil pendant plus d'une heure.

Les femmes et les participants ayant fait des études supérieures étaient plus susceptibles d'utiliser un écran solaire.

"Les résultats des recherches épidémiologiques indiquent que le nombre de coups de soleil à l'âge adulte et le nombre de coups de soleil au cours de la vie sont tous deux d'importants facteurs de risque de mélanome. Pourtant, les campagnes de prévention contre le cancer de la peau ont largement ignoré les adultes américains ayant environ l’âge de 65 ans", ont écrit des scientifiques de l’université de Pennsylvanie, à Philadelphie, dans des travaux publiés dans la revue The Journal of the Dermatology Nurses’ Association.

Des différentes motivations

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont analysé les idées reçues qui circulent autour de l'utilisation des crèmes solaires chez 237 adultes blancs, âgés de 50 ans ou plus, en utilisant les données d'une enquête en ligne. L'équipe a choisi cette population, car elle est plus susceptible d’avoir un coup de soleil ou de recevoir un diagnostic de cancer de la peau.

Selon les résultats, les participants qui pensaient que l'utilisation d'une crème solaire les empêcherait d'attraper un coup de soleil étaient plus susceptibles d’en appliquer. Les personnes dont les proches, plus précisément le partenaire, leur rappelaient d’utiliser de l’écran solaire, étaient plus enclins à en mettre. Les volontaires qui pensaient que la crème solaire prenait trop de temps à appliquer avaient moins recours à ce produit.

Comment inciter les personnes âgées à utiliser à un écran solaire ?

"Étant donné les taux d'incidence élevés de cancer de la peau chez les personnes âgées aux États-Unis, des stratégies d'intervention efficaces en matière de protection solaire sont nécessaires pour les adultes plus âgés afin de réduire leur risque de développer un cancer de la peau. Les résultats actuels peuvent contribuer à façonner et à orienter ces efforts", peut-on lire dans les travaux.

Pour encourager les personnes âgées à appliquer régulièrement de la crème solaire, il convient de mettre en avant la façon dont l'écran solaire peut protéger contre les coups de soleil au lieu de mettre l’accent sur le risque de cancer cutané futur. D’après les auteurs, les patients doivent choisir des produits qui répondent à leurs préférences, par exemple un écran solaire en spray pouvant couvrir rapidement des grandes surfaces de peau.