Pénurie de patchs Emla : quelles alternatives pour les enfants ?

L'ESSENTIEL L’application du patch EMLA peut provoquer un érythème ou une pâleur. Ces réactions sont réversibles dans les 10 minutes.

La durée d’application minimale avant l’intervention prévue est d’une heure. L’effet anesthésique persiste au moins 2 heures après le retrait du patch.

Antibiotique, paracétamol, corticoïde… Plusieurs traitements sont concernés par des tensions d’approvisionnement, voire des ruptures de stock, depuis de nombreux mois. C’est pourquoi l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), la Direction générale de la santé (DGS) et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) font une réunion toutes les semaines pour suivre l'évolution des stocks. Selon le site Actu.fr, un nouveau produit vient de s’ajouter à cette liste. Il s’agit des patchs Emla.

"4.000 médicaments en rupture" dans les pharmacies

Ces dispositifs adhésifs, qui contiennent deux anesthésiques locaux (lidocaïne et prilocaïne), sont destinés aux enfants. Ils sont utilisés pour insensibiliser la peau avant un acte médical douloureux, tel qu’une piqûre, une prise de sang ou la pose d’une perfusion. Contacté par Actu.fr, Pierre-Olivier Variot, président de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), a confié que les raisons de cette pénurie restent, pour l’heure, inconnues. "Il y a environ 4.000 médicaments en rupture, ce qui équivaut 40 % d’augmentation", a-t-il ajouté.

Vaccin : comment atténuer la douleur ?

Face à l’absence des patchs Emla dans les rayons des officines, il est possible d’avoir recours à des crèmes qui ont des effets similaires et qui ne sont pas en rupture de stock. Si l’on veut se tourner vers des méthodes non-médicamenteuses, il est essentiel d’installer un climat rassurant avant et pendant l’acte médical. En clair, il vaut mieux éviter de prononcer certains mots, comme "douleur" ou "mal", pour ne pas stresser son enfant. Durant la piqûre, il est conseillé de le tenir contre soi, d’après le site de conseils en pédiatrie MonPediatre.net.

Autre astuce : distraire son enfant en lui parlant, racontant une histoire, montrant son doudou ou en chantant une comptine. En détournant son attention, il peut être moins concentré sur la piqûre, ce qui peut limiter la sensation douloureuse. On peut aussi donner de l’eau sucrée à son tout-petit pour aider à diminuer la perception de la douleur.