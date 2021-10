Pénurie d’un médicament contre l’hypertension : quelles solutions ?

L'ESSENTIEL En raison d’une impureté découverte dans le losartan, ce médicament délivré en cas d'hypertension artérielle a été temporairement retiré du marché.

Les patients se verront délivrer un traitement de substitution par les pharmaciens.

Les médecins et les cardiologues le répètent à leurs patients atteints d’hypertension artérielle : il faut suivre son traitement le plus assidûment possible. Mais que faire en cas de pénurie ? C’est la situation à laquelle sont actuellement confrontés ceux qui prennent du losartan. Dans un communiqué publié ce mercredi 27 octobre, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) prévient de cette situation et indique la marche à suivre : “Si ces médicaments sont indisponibles en pharmacie, les patients se verront délivrer par leur pharmacien un autre médicament”.

Un médicament pour l’hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque et rénale

L’hypertension artérielle peut être définie comme une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. La plupart du temps, elle est mesurée à l’occasion de consultations avec son médecin généraliste avec un tensiomètre. Une tension normale est de 120/80. Le premier chiffre est la pression systolique, elle équivaut à la pression maximale lorsque le cœur se contracte pour se vider de sang. 80 est la pression diastolique, c’est-à-dire minimale lorsque le cœur se relâche pour se remplir. On parle d’hypertension artérielle lorsque ces chiffres dépassent 149/90 au cabinet du médecin et 135/85 à domicile. Mais cette situation de pénurie n’impacte pas que les patients atteints d’hypertension artérielle. En effet, ce médicament, le losartan, est aussi prescrit en cas d'insuffisance cardiaque - incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement son rôle de propulsion du sang dans l'organisme - et pour prévenir l'insuffisance rénale chez les diabétiques car cette maladie peut, à terme, détruire les reins.

Une impureté identifiée dans le losartan

“Les tensions d’approvisionnement font suite à l’identification d’une nouvelle impureté de type azide (un composé chimique) dans certains médicaments à base de losartan, explique le communiqué de l’ANSM. Des investigations sont en cours au niveau européen afin de déterminer si cette impureté est mutagène ou non. Les résultats de ces investigations sont attendus dans les semaines à venir. Dans l’attente de ces derniers, les laboratoires concernés par la présence de cette impureté ont bloqué la distribution des lots impactés, créant ainsi des tensions d’approvisionnement. Les lots concernés de médicaments à base de losartan (seul ou en association) impactés, encore sur le marché, font l’objet d’un rappel à titre préventif”. Si l’impureté est mutagène, cela signifie qu’elle pourrait changer le génome (en général l'ADN) d'un organisme. Une situation qui pourrait être dangereuse pour l’Homme.

Un traitement de substitution

Pour pallier cette pénurie, l’ANSM recommande aux pharmaciens de délivrer d’autres traitements aux patients se présentant avec des ordonnances pour du losartan, quelle que soit leur pathologie initiale. Les médicaments de substitution doivent contenir des molécules bien précises, les sartans, proches du médicament de base. Mais il s’agit là d'une mesure prise “à titre exceptionnel et temporaire”. Dans l’idéal, dès que le patient est informé de cette pénurie, il doit consulter son médecin ou cardiologue pour que celui-ci change temporairement son traitement. Et, bien sûr, il faut consulter très rapidement en cas de symptômes ressentis suite au changement de traitement délivré par le pharmacien. "Ces recommandations sont applicables dans ce contexte de tension et jusqu'au retour à un niveau d'approvisionnement satisfaisant en losartan, potentiellement début 2022", souligne le communiqué de l'ANSM.