6 moyens de lutter contre les effets néfastes d’être assis toute la journée

L'ESSENTIEL 31 % de la population mondiale ne pratiquent pas la quantité recommandée d’activité physique pour protéger leur santé, soit au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'intensité soutenue par semaine.

La position assise prolongée favorise les troubles musculo-squelettiques. Plusieurs études montrent qu’elle augmente aussi les risques de plusieurs maladies comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, certains cancers ou encore une mort prématurée.

Des adolescents de plus en plus sédentaires affichent des capacités physiques en chute constante. Voilà ce que révèle une récente étude du ministère des Sports et de la Matmut. Mais les jeunes ne sont pas les seuls à être moins actifs. La sédentarité gagne du terrain dans toutes les tranches d’âge.

Travail de bureau, jeux vidéos, ordinateurs, trajets majoritairement en voiture… vous êtes nombreux à passer plus de temps assis qu’en mouvement. Or le manque d’activité physique favorise de nombreux troubles de la santé comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, l’hypertension ou encore l’obésité. Deux médecins ont partagé avec le site Best Life leurs astuces pour réduire les effets néfastes d’une position assise trop fréquente.

Prendre des pauses fréquentes

Si vous passez votre journée derrière un bureau, il est important de prendre le temps de bouger régulièrement. "Il est crucial de faire un effort pour se lever et se déplacer fréquemment tout au long de la journée", déclare le Dr Conor O'Flynn à Best Life. "Cela pourrait impliquer de régler une minuterie pour vous rappeler de faire une courte pause toutes les heures, pendant laquelle vous pouvez vous lever, vous étirer ou faire une courte promenade. Sinon, vous pouvez envisager d'utiliser un bureau debout ou réglable qui vous permet d'alterner entre la position assise et la position debout tout au long de la journée".

Faire de l’exercice

La routine “métro, boulot, dodo” conduit parfois à délaisser les activités sportives. Or, le sport est l'une des meilleures façons de compenser les effets d’être resté assis pendant de longues périodes.

"En plus d'interrompre les périodes assises, il est également important d'intégrer l'activité physique dans votre routine quotidienne", rappelle le Dr O'Flynn. "Cela peut impliquer de faire une promenade durant les pauses déjeuner, de faire du jogging après le travail ou de participer à un cours de sport ou de fitness après le travail. En restant actif, vous favorisez le maintien d’une bonne posture, améliorez la circulation et augmentez les niveaux d'énergie. Tout ce qui est susceptible de réduire les impacts négatifs de rester assis pendant de longues périodes", ajoute l’expert.

Avoir une alimentation équilibrée et adaptée

La Dr Sony Sherpa, spécialiste en bien-être, note pour sa part qu’il faut adopter une alimentation adaptée à son activité. Ainsi, si vous restez assis de longues heures, elle préconise de "manger de petites portions tout au long de la journée au lieu de trois gros repas". Cela aide à maintenir "un niveau d'énergie stable". Elle conseille d’éviter "les collations excessives pendant ces périodes d’inactivité, car cela pourrait entraîner une prise de poids au fil du temps en raison d'un apport nutritionnel inadéquat".

Privilégier les équipements ergonomiques

La position assise prolongée n’augmente pas uniquement les risques de pathologies cardiaques ou de cancers, elle est aussi néfaste pour les lombaires, surtout si vous ne disposez pas du matériel adéquat. Il faut veiller à avoir une chaise confortable qui offre un soutien adéquat au bas du dos.

"Vous devez également vous assurer que votre bureau est correctement configuré, avec votre clavier et votre souris placés à portée de main et votre écran positionné au niveau des yeux pour minimiser la pression sur votre cou et vos yeux", conseille le Dr O’Flynn

Faire des étirements

Les étirements ne sont pas réservés aux séances de sport. Ils peuvent aussi aider à contrer les effets d’une position assise prolongée.

"Il existe des exercices simples que vous pouvez faire à votre bureau pour aider à réduire la raideur et l'inconfort", explique le Dr O'Flynn. "Cela peut inclure des rotations du cou, des étirements du dos, des levées de jambes ou même simplement quelques squats ou fentes. En prenant quelques minutes par heure pour faire ces exercices, vous pouvez aider vos muscles à rester actifs et à réduire les impacts négatifs de la position assise" assure le professionnel de santé.

Rester hydraté

Boire régulièrement de l’eau peut aider l’organisme à faire face à une position assise prolongée et ses effets nocifs sur la santé. "Rester bien hydraté peut réduire la fatigue causée par de longues périodes passées assis", prévient la spécialiste en bien-être la Dr Sony Sherpa.