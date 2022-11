Voici la durée d'exercice physique nécessaire pour «compenser» une journée passée assis

L'ESSENTIEL La sédentarité est définie par une situation d’éveil caractérisée par une faible dépense énergétique en position assise ou allongée, d’après le ministère de la Santé et de la Prévention.

95 % des Français n'ont pas une activité sportive suffisante pour qu'elle puisse les maintenir en bonne santé (Anses).

La sédentarité est un vrai fléau. En effet, rester inactif entraîne des problèmes de santé comme une augmentation du risque de cancer. Et c’est l’un des principaux facteurs de risque de mortalité liée aux maladies non-transmissibles, indique l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La bonne nouvelle c’est qu’il est facile de contrebalancer ces effets néfastes.

Activité physique : 30 minutes par jour suffisent

Une méta-analyse publiée dans British Journal of Sports Medicine révèle que 30 minutes "d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse", seulement par jour suffisent pour compenser dix heures de temps passé à être assis, au travail par exemple. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont comparé les données de neuf études menées dans quatre pays portant sur 44.370 hommes et femmes.

Les participants ont été suivis sur une durée de 4 à 14,5 ans au cours desquels 3.451 participants sont décédés. L'analyse révèle en outre que le risque de décès chez les personnes plus sédentaires, qui passaient plus de 10h30 par jour sans activité, augmentait à mesure que le temps consacré à une activité physique d'intensité modérée à vigoureuse diminuait.

"Toute activité physique est préférable à l’absence totale d’exercice"

Ces résultats rejoignent les recommandations de l’OMS qui rappelle que "la marche, le vélo, la détente active et le jeu sont autant de façons courantes de pratiquer une activité physique pouvant être appréciée de tous, quel que soit le niveau de chacun".

Autres astuces pour bouger plus : prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur par exemple, choisir les transports en commun plutôt que la voiture ou descendre à une station de transports plus éloignée de son domicile ou de son travail pour marcher plus longtemps. "Toute activité physique est préférable à l’absence totale d’exercice", résume l'OMS.

Et cela vaut particulièrement en temps de Covid-19. Une étude précédente publiée également dans le British Journal of Sports Medicine, révélait qu’une activité physique régulière était associée à un moindre risque "d'infection" au coronavirus, ainsi qu'à un meilleur pronostic en matière "d'hospitalisations, de gravité et de mortalité".