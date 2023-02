Quel est le moment le plus stressant de la journée ?

L'ESSENTIEL Le stress est un phénomène d’adaptation du corps qui nous permet de réagir à notre environnement.

Si le stress s’installe dans la durée, notre organisme s’épuise et diverses conséquences pathologiques apparaissent.

7h23. Il s’agirait de l’heure à laquelle on serait le plus stressé. Elle coïncide avec le moment de se préparer pour aller au travail. Un quart des personnes admettent que cette situation est généralement de leur faute, notamment le fait de se réveiller trop tard. C’est ce qu’a révélé une enquête réalisée par OnePoll, pour la marque RESCUE Remedy, relayée par Studyfinds. Cette dernière a été menée auprès de 2.000 adultes. D’après les résultats, les participants font face à trois événements stressants par jour en moyenne.

Les "petits détails" peuvent avoir un impact sur notre humeur

Le sondage révèle que la fatigue (46 %), une nuit de sommeil interrompue (36 %) et une journée de travail chargée (33 %) figurent parmi les principales causes des tracas quotidiens. "Souvent, lorsque nous pensons aux 'drames', nous pensons gros, mais l'étude montre l'impact que peuvent avoir des petits détails sur notre humeur quotidienne", a déclaré Zuzana Bustikova, porte-parole de la marque. Selon l’enquête, 35 % des volontaires pensent que les événements stressants font partie de la vie et 24 % ont du mal à se détendre lorsqu'ils sont confrontés à des petits soucis du quotidien. Ces derniers conduisent les personnes à se sentir frustrées (32 %), anxieuses (23 %) et fatiguées (21 %).

Les trois méthodes qui font du bien au moral

L’étude indique que les principales techniques qui améliorent l'humeur après avoir vécu un petit souci sont faire une promenade (30 %), écouter de la musique (28 %) et passer du temps seul (26 %). "Plus que jamais, il est important de comprendre ce que notre corps et notre esprit nous disent et, même si ce n'est pas toujours facile, il est crucial de prendre de bonnes habitudes comme bien manger, établir un rituel relaxant au moment du coucher et prendre le temps de s'occuper de soi. Prendre des petites mesures pour renforcer notre résilience émotionnelle, même dans les jours difficiles, peut faire une énorme différence et nous aider à vivre pleinement notre vie", a indiqué Zuzana Bustikova.

Quels sont les événements les plus stressants de la journée ?

Dans le cadre de l’enquête, les adultes ont dû mettre dans un certain ordre les 50 principaux facteurs de stress quotidiens. Dans le classement, on retrouve :