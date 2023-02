Libido : l'injection de kisspeptine pourrait raviver le désir chez les deux sexes

L'ESSENTIEL La kisspeptine est une hormone naturelle qui stimule la libération d'autres hormones de reproduction dans le corps.

"Nous fournissons la première preuve que la kisspeptine est une thérapie potentiellement sûre et efficace pour les femmes et les hommes souffrant d'un faible désir sexuel pénible", a déclaré le Dr Alexander Comninos.

Deux études publiées le 6 février 2023 dans le JAMA Network Open montrent que l'administration de kisspeptine (un type d’hormones qui joue un rôle, entre autres, dans les comportements sexuels) peut stimuler les réponses sexuelles chez les personnes atteintes d'un trouble du désir sexuel hypoactif (HSDD) - une condition dans laquelle les patients éprouvent une détresse psychologique en raison de leur faible désir sexuel. Les femmes participant à l'essai ont déclaré se sentir "plus sexy" pendant le traitement à la kisspeptine.

Un potentiel traitement contre le trouble du désir sexuel hypoactif (HSDD) ?

Le HSDD touche jusqu'à 10 % des femmes et environ un homme sur 12 dans le monde. Elle peut avoir des impacts psychologiques et sociaux importants. L'équipe a précédemment démontré que la kisspeptine peut améliorer les réponses aux stimuli sexuels et stimuler les voies cérébrales d'attraction indépendamment d'autres hormones de reproduction comme la testostérone chez les hommes ayant encore un désir sexuel intact. Désormais, les chercheurs ont effectué les premiers essais cliniques visant à explorer la capacité de la kisspeptine à stimuler les voies sexuelles chez les personnes souffrant de détresse due à une faible libido.

Les deux essais cliniques ont porté sur 32 femmes pré-ménopausées âgées de 19 à 48 ans et 32 hommes atteints de HSDD. Dans les deux études, les chercheurs ont scanné les participants à l'aide d'une imagerie IRM cérébrale, ainsi que de tests sanguins et comportementaux. La prise de kisspeptine a amélioré le traitement cérébral sexuel chez les femmes et les hommes. Cela a entraîné des augmentations positives du comportement sexuel de chaque personne par rapport à celles qui n'ont pas reçu les injections. Les chercheurs pensent que ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles thérapies à base de kisspeptine pour les personnes atteintes de HSDD.

Les effets de la kisspeptine sur le cerveau pour stimuler la libido

Pendant les traitements à la kisspeptine ou au placebo, les participantes ont subi des IRM fonctionnelles tout en regardant des vidéos érotiques et en regardant des visages masculins afin de vérifier comment cela affectait l'activité cérébrale. Des vidéos d'exercices non érotiques ont servi de contrôle dans l'expérience. L'équipe a découvert que la kisspeptine améliore l'activité cérébrale sexuelle et d'attraction dans des zones cérébrales clés chez les femmes.

Les résultats montrent également que les femmes souffrant de détresse due à une faible fonction sexuelle avaient une plus grande activité cérébrale améliorée par la kisspeptine dans l'hippocampe - une structure clé qui, selon les scientifiques, joue un rôle dans le désir sexuel féminin. Les chercheurs ont découvert que plus la kisspeptine activait le cortex cingulaire postérieur - une autre zone cérébrale comportementale clé - lorsque les participants voyaient des visages masculins attrayants, moins les femmes avaient d'aversion sexuelle.

La kisspeptine augmenterait également la rigidité du pénis

Dans la deuxième étude, 32 hommes hétérosexuels âgés de 21 à 52 ans atteints de HSDD ont subi une étude similaire. Cependant, l'équipe a également mesuré la rigidité du pénis entre janvier et septembre 2021. L'étude a démontré que la kisspeptine augmentait considérablement l'activité cérébrale dans le “réseau cérébral sexuel”, tout en augmentant la rigidité du pénis jusqu'à 56 % par rapport à la prise d'un placebo. Comme pour l'étude sur les femmes, la kisspeptine a eu des effets plus importants dans les régions clés du cerveau chez les hommes qui étaient plus affligés par leur faible désir sexuel.

“Chez les hommes, nous démontrons que la kisspeptine peut avoir des effets positifs non seulement sur le cerveau mais aussi sur le pénis en augmentant la rigidité, a déclaré le Dr Alexander Comninos, chercheur à l'Imperial College de Londres, dans un communiqué de presse. Enfin, la kisspeptine a été bien tolérée par les femmes et les hommes sans aucun effet secondaire signalé, ce qui est crucial du point de vue du développement de médicaments.” Le chercheur ajoute : “Nous prévoyons maintenant de faire avancer les choses pour réaliser, espérons-le, le potentiel de la thérapeutique de la kisspeptine dans les troubles psychosexuels - des problèmes sexuels d'origine psychologique, tels qu'une faible libido inexpliquée.”