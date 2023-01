Chez les hommes, un manque de libido est lié à un risque élevé de décès prématuré

L'ESSENTIEL La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental, associé à la sexualité.

Parmi les sports qui stimulent la libido, on retrouve le tennis, la danse, le yoga, le Pilates ou le football.

La libido est variable d’un homme à l’autre. Elle peut diminuer progressivement avec l’âge et baisser temporairement en raison de plusieurs facteurs. Parmi les causes de cette réduction de l’intérêt sexuel, on retrouve la fatigue, l’anxiété, la dépression, des problèmes relationnels, une insuffisance rénale ou encore de faibles taux sanguins de testostérone.

Un lien entre le manque de libido et la mortalité ?

Lorsque les hommes ont moins envie de faire l’amour, les relations sexuelles sont moins fréquentes. Pourtant, "l'intérêt sexuel est essentiel pour maintenir des rapports sexuels et une fonction sexuelle positifs, qui ont récemment été reconnus comme des indicateurs importants de bonne santé et de qualité de vie", ont indiqué des chercheurs l'université de Yamagata au Japon.

Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue PLOS One, ils ont voulu examiner le lien entre le manque de libido et la mortalité. Pour cela, les scientifiques ont recruté 20.969 personnes, plus précisément 8.558 hommes et 12.411 femmes, âgés de plus de 40 ans. Les participants ont réalisé à des bilans de santé annuels au sein de la préfecture de Yamagata. Leur intérêt sexuel a été évalué par un questionnaire sur le niveau de leur désir sexuel.

Moins de libido, plus de risque de mourir prématurément

Selon l’équipe, 503 volontaires sont morts après ce suivi de sept ans. Dans le détail, 67 décès étaient provoqués par des maladies cardiovasculaires et 162 morts par des cancers. D’après les résultats, la mortalité toutes causes confondues et la mortalité par cancer étaient significativement élevées chez les hommes qui manquaient de désir sexuel. Les auteurs ont suggéré que l'absence de libido pouvait "affecter une gamme de réponses inflammatoires, neuroendocrines et immunitaires" chez les participants masculins. "Cette découverte a des implications sur l'importance de l'intérêt sexuel dans l'augmentation de la longévité dans cette population", peut-on lire dans les recherches.

Baisse de libido : quels sont les traitements ?

Si les causes de la diminution du désir sexuel sont psychologiques, des thérapies comportementales ou de couple peuvent être utiles. Selon le Manuel MSD, les hommes doivent aussi comprendre le rôle du stress et son impact sur les performances physiques. En cas de faibles taux sanguins de testostérone, une supplémentation de cette hormone peut être administrée, sous forme de patch ou de gel appliqué sur la peau ou en injection.