Comment évolue la libido pendant la grossesse ?

Si chaque couple vit la grossesse de façon différente, l'histoire personnelle, la transformation physique et les variations d'hormones de mois en mois peuvent perturber la libido. La communication est alors la clé pour trouver des solutions ensemble.

Qu'est-ce qui change pendant la grossesse ?

D'un point de vue physiologique, à cause des changements hormonaux, certaines femmes peuvent ressentir une sensibilité plus importante des organes génitaux et des seins. La présence de fatigue, ou de nausées peuvent aussi affecter la sexualité, en particulier au premier trimestre.

Chez l'homme aussi, les changements physiques, ainsi que les représentations autour de la maternité, peuvent provoquer des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce. Le futur papa a souvent besoin d'être rassuré sur l'impossibilité de blesser le bébé pendant le rapport sexuel et la protection importante entre le vagin et l'utérus.

Quelles solutions quand la sexualité devient un problème ?

Si certains couples acceptent ces changements souvent transitoires de libido et de sexualité, pour d'autres la situation peut devenir problématique et source de conflits. Dans ce cas une consultation auprès du gynécologue ou de la sage-femme, voir même d'un sexologue, peut être utile pour que chacun puisse exprimer ses réticences et ses peurs si c'est le cas.

La communication autour des envies et des inconforts de chacun permet déjà de se sentir écouté et compris pour ensuite trouver des solutions ensemble. Le désir peut alors être réactivé par d'autres types de relation affectives à travers les baisers, les caresses, les câlins, ou les moments à deux dans un bain ou autour d'un massage.

En savoir plus : "Osez l'amour pendant la grossesse" de Ovidie, éditions ‎La Musardine.