Mort précoce : planter des arbres en ville réduit les risques d’un tiers

L'ESSENTIEL L'exposition à la chaleur fait aussi grimper le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Selon les chercheurs de l'étude, pendant une journée d'été, les villes peuvent être jusqu'à 12℃ plus chaudes que les zones rurales.

Selon plusieurs études, chaque hausse de 1℃ de la température augmente le risque de décès de 1 à 3 %.

Les grandes villes ne sont pas vraiment réputées pour leurs vastes zones arborées, et c’est bien dommage pour notre santé. Les espaces verts permettent de lutter contre les îlots de chaleur ainsi que les effets néfastes des fortes températures sur l’organisme.

Une nouvelle étude, présentée dans The Conversation et The Lancet par ses auteurs, montre que planter plus d’arbres dans les zones urbaines réduirait le taux de morts prématurées liées à la chaleur

Îlot de chaleur : 30 % d’arbres en plus réduit les risques de décès

Les scientifiques ont cherché à estimer le nombre de décès qui pouvaient être attribués aux îlots de chaleur urbains et celui des morts qui pouvaient être évitées en augmentant la couverture arborée urbaine dans 93 villes européennes. Ils ont pour cela effectué une évaluation quantitative de l'impact sur la santé des zones de chaleur sur la mortalité chez les adultes âgés de plus de 20 ans lors de l’été 2015 (1er juin au 31 août).

L’équipe estime que les températures urbaines élevées ont causé 6.700 décès prématurés.

"Le rythme du réchauffement climatique s'accélère et 2 à 3 milliards de personnes devraient vivre dans les villes d'ici à 2050. Les effets des îlots de chaleur urbains sur la santé vont probablement s'aggraver dans les années à venir", préviennent les auteurs de l’article. Végétaliser les villes pourrait aider à réduire les risques.

"Notre modélisation a révélé qu'un tiers (2.644) des décès liés aux îlots de chaleur urbains en Europe pourraient être évités en augmentant le couvert forestier à 30 % dans chaque quartier urbain", ajoutent-ils. La hausse du nombre d'arbres serait susceptible aussi de réduire la température des villes, généralement plus élevées qu’à la campagne, de 0,4 °C en moyenne.

Morts liées à la chaleur : de grandes disparités entre les villes européennes

En étudiant les données des 93 villes du vieux continent, les chercheurs ont remarqué des variations importantes des taux de mortalité liés à la chaleur estivale. "En 2015, Göteborg en Suède n'a enregistré aucun décès prématuré lié aux îlots de chaleur urbains, tandis que les températures étaient responsables de 32 décès prématurés pour 100.000 habitants dans la ville roumaine de Cluj-Napoca", écrivent-ils dans The Conversation.

Les villes les plus touchées par ce phénomène amplifié au réchauffement climatique, se situent en Europe du Sud et de l'Est. "La plupart de ces villes avaient souvent une faible couverture arborée et enregistrent l'effet d'îlots de chaleur urbains le plus élevé."

"Dans l'ensemble, les villes du sud de l'Europe bénéficieront le plus de l'augmentation de leur couvert arboré. Notre modèle estime que Barcelone pourrait réduire son taux de mortalité lié aux fortes températures urbaines de 60 % en atteignant l'objectif de 30 % de couverture des arbres."

Toutefois, les scientifiques reconnaissent que planter plus de végétaux dans les métropoles peut ne pas suffire. "La croissance des arbres est un long processus et environ la moitié des arbres nouvellement plantés meurent dans les deux ans. Préserver les arbres existants et compléter les programmes de plantation d'arbres avec d'autres mesures qui réduisent l'intensité des îlots de chaleur, comme la réduction de l'utilisation de la voiture, sont tout aussi importants", concluent-ils.