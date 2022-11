Planter des arbres, le secret pour vivre plus longtemps ?

L'ESSENTIEL 54 % de la population mondiale vit désormais dans des zones urbaines, selon les Nations unies. 80 % environ des Français vivent en ville.

Rendre les quartiers plus verts pourrait permettre de réduire les effets néfastes de la vie urbaine (notamment la pollution de l'air et les chaleurs plus fortes en ville) sur la santé et l'espérance de vie.

Rendre les quartiers plus verts pourrait-il permettre de prolonger l’espérance de vie ? Une nouvelle étude de long terme, publiée dans la revue Environment International, a observé les effets de la plantation de près de 50.000 arbres en trois décennies (entre 1990 et 2019) dans les rues de Portland aux États-Unis sur la santé globale et la longévité de la population.

Longévité : plus il y a d'arbres plantés, plus le taux de mortalité est faible

L'équipe de chercheurs s’est concentrée sur une zone spécifique de la ville où vivaient environ 4.000 personnes au cours des 5 à 15 dernières années précédentes. Grâce aux données de l'Oregon Health Authority, ils ont comparé le nombre d’arbres plantés avec la mortalité non-accidentelle ou due à des maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Les résultats montrent que les quartiers avec le plus d'arbres plantés avaient également des taux de mortalité plus faibles, notamment concernant les décès dus aux maladies cardiovasculaires et non-accidentelles des personnes âgées de 65 ans ou plus. Ce lien était plus significatif avec les arbres plantés 11 à 15 ans auparavant par rapport à ceux plantés il y a 1 à 5 ans, ce qui montre que les bienfaits des arbres sur la longévité seraient plus forts à long terme. Cela signifie également que si la plantation d'arbres est importante, la préservation et l'entretien des arbres déjà présents sont aussi cruciaux. En effet, les arbres plus matures ont une plus grande capacité à absorber la pollution de l'air et à réguler les températures, qui jouent tous deux un rôle dans la préservation de la santé à long terme.

Les bienfaits des arbres compensent largement le coût de leur plantation

Les chercheurs estiment que les bienfaits de la plantation d'arbres sur la longévité généreraient 14,2 millions de dollars par an en vies sauvées, tout en ne coûtant qu’entre 3.000 à 13.000 dollars en plantation et entretien. Cependant, bien que cette étude montre une corrélation entre la plantation d'arbres et la réduction des taux de mortalité, elle ne se penche pas sur la manière dont les arbres permettent d’améliorer la longévité et la santé en général. À noter que l'équipe a pris en compte les facteurs confondants qui pouvaient fausser les résultats tels que le revenu, l'éducation, etc. "Nous avons observé l'effet à la fois dans les quartiers verts et moins verts, ce qui suggère que la plantation d'arbres dans les rues profite aux deux", explique un des auteurs de l’étude, Geoffrey H. Donovan, dans un communiqué.