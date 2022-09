Vivre près d’un canal ou une rivière nous rend plus heureux

L'ESSENTIEL Le contact avec la nature, notamment avec les “espaces bleus” apporte de nombreux bienfaits pour la santé.

54% de la population mondiale vit désormais dans des zones urbaines selon les Nations Unies.

Les points d’eau encore plus bénéfiques que les espaces verts pour la santé? Oui, si l'en on croit une étude du King's College London, Nomad Projects et J & L Gibbons en partenariat avec le Canal & River Trust.

Couleur bleue

Ce sont en effet l’association de la couleur bleue de l’eau et du vert des arbres et de la flore environnante, ainsi que la présence d’animaux sauvages, qui feraient des rivières et des canaux des lieux propices à la détente et au bien-être mental.

Grâce à Urban Mind, une application pour smartphone, qui permet de recueillir des milliers de vérifications en temps réel sur l'emplacement et le bien-être mental des participants, les chercheurs ont pu montrer que les visites de canaux et de rivières étaient positives pour les sentiments de sécurité et d'inclusion sociale par rapport à tous les autres types d'environnements (comme à l'intérieur, ou à l'extérieur dans un environnement urbain, ou près d'espaces verts).

Amélioration au long terme

Cette amélioration était toujours présente lorsqu'on tenait compte des variations individuelles dues à l'âge, au sexe, à l'éducation, à l'origine ethnique et au diagnostic d'un problème de santé mentale. Les personnes ont également signalé une amélioration continue de leur bien-être mental jusqu'à 24 heures après la visite.

Des études antérieures avaient déjà établi un lien entre vivre près d’un point d’eau et une bonne santé: en effet, la vue de l’eau apaise et réduit le stress et encourage à sortir davantage pour se dépenser.