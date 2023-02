Plaisir sexuel : le cannabis permettrait d’avoir de meilleurs orgasmes

L'ESSENTIEL En 2020, le cannabis est le produit illicite le plus consommé en France. Près de la moitié des adultes (46 %) en a déjà consommé.

Le cannabis est le plus souvent fumé, mélangé au tabac. Il est utilisé sous forme d'herbe (61 % des cas) ou moins souvent sous forme de résine (37 % des cas).

Quelle est l’influence du cannabis sur le fonctionnement et la satisfaction sexuels ? C’est la question que se sont posés des chercheurs des universités de Caroline de l’Est et de Caroline du Nord (États-Unis). Pour y répondre, ils ont décidé de mener une étude parue dans la revue Journal of Cannabis Research.

L’équipe a interrogé 811 personnes, âgées de 18 à 85 ans, sur leurs habitudes de consommation de cannabis et leur vie sexuelle. La majorité des volontaires étaient des femmes et 80 % avaient fait des études supérieures. Près de 25 % des adultes se définissaient comme LGBTQIA+ et 73 % des participants ont déclaré être dans une relation monogame.

Cannabis : le toucher et le goût sont exacerbés après la consommation

Plus de la moitié des volontaires consommaient du cannabis quotidiennement et avaient pour habitude d’en consommer avant une relation sexuelle. D’après les auteurs, plus de 70 % des adultes sondés ont signalé avoir une libido plus élevée et des orgasmes plus intenses. Les participants ayant déclaré se masturber ont aussi indiqué que le cannabis augmentait leur désir et exacerbait deux sens : le goût et le toucher.

Le rôle de l’état d’esprit des fumeurs de cannabis

Les scientifiques pensent que le plaisir sexuel est décuplé par l’effet psychoactif du THC, à savoir la principale molécule active du cannabis. "Ces résultats sont peut-être dus à l’état d’esprit dans lequel les consommateurs de cannabis sont, pensant que le cannabis a des vertus aphrodisiaques qui augmenteront le plaisir, plutôt que par un véritable effet physiologique. (…) Cependant, les effets relaxants du cannabis peuvent contribuer à une augmentation du désir et à réduire les inhibitions, ce qui peut alors augmenter les performances sexuelles et la satisfaction", a expliqué l’équipe.

La consommation de cannabis n’est pas sans risque pour notre santé

Bien que le cannabis puisse être bénéfique pour notre vie sexuelle, il convient de rappeler que sa consommation peut avoir des conséquences négatives sur notre santé. "Certains risques, comme les troubles du sommeil ou les troubles cardiaques, ne sont pas assez connus", indique l’Assurance maladie. Fumer du cannabis peut également entraîner la survenue de problèmes mentaux et altérer les fonctions cognitives, notamment la mémoire.