Human Circovirus 1 : un nouveau virus qui s’attaque au foie a été découvert

L'ESSENTIEL Après un traitement antiviral, les enzymes hépatiques sont revenues à un niveau normal chez la patiente, attestant d’un arrêt de la cytolyse hépatique.

L’origine du virus circulant chez l’Homme ou virus d’origine animale reste à identifier, de même que la source de l’infection elle-même.

Un test sérologique pour diagnostiquer les hépatites inexpliquées est en développement.

"Il est rare qu’un virus nouveau soit identifié en Europe." Pourtant, des scientifiques de l’Institut Pasteur ont révélé avoir découvert, ces derniers mois, le premier circovirus lié à une hépatite chez les êtres humains. Ce dernier est provisoirement nommé Human Circovirus 1 (HCirV-1). Il fait partie d’une famille de petits virus à ADN très résistants, qui a été initialement détectée en 1974 chez des espèces animales.

En France, une sexagénaire était porteuse du circovirus humain

Dans une étude, publiée dans la revue Emerging Infectious Diseases, les chercheurs ont expliqué comment ils ont identifié ce circovirus humain. En mars 2022, ils suivaient régulièrement une femme, âgée de 61 ans, qui souffrait d’une hépatite chronique inexpliquée et présentait peu de symptômes. La patiente, qui était sous traitement immunosuppresseur, avait reçu une transplantation cœur-poumon 17 ans plus tôt. "Nous avons pu avoir accès à de nombreux échantillons sur plusieurs années", a déclaré Marc Eloit, dernier auteur de l’étude, dans un communiqué. Dans le cadre des recherches, l’équipe a utilisé le séquençage à la recherche de séquences microbiennes pour examiner les échantillons des tissus pathologiques. Après cette analyse, ils ont découvert "ce nouveau virus, qui était pour le moins inattendu".

Human Circovirus 1 : un virus responsable de lésions hépatiques

"Nous n'avons trouvé aucune autre séquence virale ou bactérienne. HCirV-1 partageait 70 % d'identité d'acides aminés avec les séquences virales connues les plus proches. Le génome viral était indétectable dans les échantillons sanguins de 2017 à 2019, puis est devenu détectable à de faibles niveaux en septembre 2020 et a atteint un pic à des titres très élevés en janvier 2022", peut-on lire dans les résultats. La multiplication du virus dans les cellules hépatiques a été révélée et a démontré le rôle du circovirus humain dans les dommages au foie. D’après les auteurs, une fois que ce virus a utilisé les ressources de la cellule hépatique pour se multiplier, il la détruit.

Test PCR : "connaître la cause de l’hépatite" pour "savoir si elle est virale"

"Pour adapter le traitement et le suivi des patients, il est essentiel pour nous de connaître la cause de l’hépatite, et notamment de savoir si elle est virale", a souligné Anne Jamet, co-dernière auteure de l’étude. Grâce à cette découverte, les chercheurs ont pu mettre au point un test PCR spécifique pour le diagnostic étiologique d’hépatite d’origine inconnue. Il est désormais disponible auprès de la communauté médicale et "réalisable par tout laboratoire hospitalier", a ajouté Anne Jamet.