Hypoglycémie : que se passe-t-il quand on manque de sucre ?

L'ESSENTIEL L'hypoglycémie est due à un trop faible taux de sucre dans le sang, soit en dessous de 0,6 voire 0,8 g par litre.

Certains symptômes apparaissent alors : mauvaise humeur, vertiges, maux de tête, tremblements, etc.

En cas d'hypoglycémie, il faut vite manger un morceau de sucre ou de pain par exemples.

Notre cerveau est un très gros consommateur d'énergie et donc de sucre. C'est facile à comprendre quand on pense à la totalité des tâches qu’il doit gérer pour faire fonctionner correctement notre corps. De plus, le corps le considère comme une priorité, et à juste titre... Ainsi, dès que le cerveau sent que le carburant va manquer, il est le premier à exprimer son mécontentement. Assez violemment... En libérant des hormones, adrénaline et noradrénaline, qui sont les hormones du stress. Elles sont chargées de préparer le corps au danger.

En cas d'hypoglycémie, le même processus se produit : ces hormones préparent le cerveau au pire.

Si rien n'est fait, l'enchaînement des réactions est impressionnant :

La première est l'humeur, un sentiment de colère inexpliqué et un comportement brutalement inadapté. Puis, une "brume" commence à envahir le cerveau : nous nous sentons incapables de réfléchir, de raisonner ou de nous concentrer sur une chose simple. Les fonctions réactives se détériorent : parler devient difficile, marcher est impossible.

À ce stade, il est urgent de s'asseoir et d'agir, c'est-à-dire de manger du sucre.

Heureusement, l'entourage se rend compte que quelque chose sort de l'ordinaire, notamment car la personne hypoglycémique transpire, tremble, est pâle et a des vertiges. S'il n'y a pas de réaction (heureusement, la sensation de faim peut guider le diagnostic), la suite de l'histoire peut être dramatique. L'hypoglycémie profonde peut en effet évoluer en évanouissement, crise d’épilepsie et coma.

Hypoglycémie : comment agir ?

Les diabétiques, qui connaissent cette sensation, ont toujours un morceau de sucre avec eux. C'est une excellente solution pour ceux qui cherchent à découvrir les joies de l'activité physique tout en mangeant un peu moins. On peut ajouter un morceau de pain si la séance dure plus d'une heure.

Si le coup de pompe survient au domicile, il est sage de fournir un antidote. Dans ce cas vous pouvez privilégier des sources de protéines.

Dans le pire des cas, si nous attendons trop longtemps, le morceau de sucre magique sera toujours là. Cependant, évitez les fruits secs ou les noix, voire les biscuits, boissons, pâtes anti "coup de pompe", pas meilleurs qu’un morceau de pain, et onéreux. Après le moment désagréable, vous devrez très vite manger l'un des aliments mentionnés ci-dessus.

Glycémie : savoir si mon taux de sucre dans le sang est correct

Le taux de sucre dans le sang est mesuré à l'aide d'un examen très simple appelé glycémie :

Moins de 1,10 gramme par litre, c’est parfait. Entre 1,10 et 1,25 gramme c’est un état pré-diabétique qui doit être vérifié avec soin. Au-dessus de 1,25 gramme c’est le diabète.

Les symptômes de l’hypoglycémie apparaissent en dessous de 0,60 voire 0,80 gramme par litre de sang.

Vous devez faire ce test sanguin à jeun, car bien sûr, le sucre que vous consommez peut affecter les résultats, tout comme l'exercice physique peut faire l'inverse. Un nouvel indicateur dans notre sang, l’HB1C, parfois appelé hémoglobine glyquée, nous renseigne sur le taux moyen de sucre dans le sang sur une période de 3 mois, alors que la glycémie n'est qu'une mesure ponctuelle, une fois à un instant donné. En termes simples : la glycémie est la photo, l’HB1C, le film. La valeur normale de l’HB1C est entre 4 et 6, au-dessus de 7, on est diabétique.