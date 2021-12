Diabète : bientôt un médicament pour traiter l’hypoglycémie ?

L'ESSENTIEL Tout aussi dangereuse que l'hyperglycémie, l'hypoglycémie est une complication courante du diabète.

Testé in vitro et sur des rats en bonne santé, le composé R481 active un lien entre le cerveau et le pancréas et renforce la défense hormonale contre l'hypoglycémie.

Qu’il s’agisse du type 1 ou du type 2, le diabète est une maladie qui se se caractérise par un taux anormalement élevé et chronique de sucre dans le sang (hyperglycémie). En cause : un manque d’insuline dans le cas du diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, l’organisle développe une résistance à cette hormone produite par le pancréas et qui régule naturellement le taux de glucose présent dans le sang. Les personnes atteintes de diabète doivent donc gérer elles-mêmes leur taux de glycémie, qui peut souvent devenir dangereusement élevé (hyperglycémie) ou bas (hypoglycémie).

Les dangers de l’hypoglycémie

Tout aussi dangereux que ceux d’hyperglycémie, ces épisodes d'hypoglycémie se produisent souvent la nuit, perturbant le sommeil et provoquant parfois des crises. Les symptômes comprennent des palpitations, une transpiration, la faim, mais aussi dans les cas les plus graves des vertiges, une confusion, une perte de conscience et, si elles ne sont pas traitées, le coma et même la mort.

Il pourrait toutefois bientôt être possible d’aider le corps à lutter contre cette hypoglycémie en stimulant les systèmes de défense hormonaux. C’est en tout cas ce qu’espèrent des chercheurs de l'université d'Exeter (Royaume-Uni). Dans une étude publiée dans Frontiers in Endocrinology, ils estiment avoir identifié une cible prometteuse dans le cerveau qui pourrait être utile pour le développement futur d'un médicament anti-hypoglycémie.

"Nos travaux soulignent l'importance de mieux comprendre la communication entre le cerveau et le pancréas pour renforcer les défenses de l'organisme contre l'hypoglycémie", affirme la co-autrice principale de l'étude, le Dr Ana Cruz.

Activation du lien entre le cerveau et le pancréas

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont mené leurs recherches en laboratoire sur un composé d’essai préclinique. Appelé R481, il fonctionne de manière similaire à la metformine, un médicament largement utilisé contre le diabète de type 2. Il agit toutefois différemment car il pénètre dans le cerveau et active une importante jauge de carburant cérébral appelée AMPK (protéine kinase activée par l'AMP).

Ils ont ensuite testé R481 sur des neurones cérébraux spécialisés dans la détection du glucose (cellules GT1-7) dans des boîtes de Pétri, et ont découvert que le composé agit en activant cette jauge de carburant cérébrale.

Testé sur des rats en bonne santé, le médicament renforce la défense hormonale contre l'hypoglycémie, en augmentant la libération d'une hormone appelée glucagon par le pancréas. Le médicament a activé un lien entre le cerveau et le pancréas pour se défendre contre l'hypoglycémie, mais n'a pas modifié le taux de glycémie à jeun.

"Nos résultats suggèrent que l'activation du lien entre le cerveau et le pancréas permet de lutter contre l'hypoglycémie, explique le Dr Craig Beall, co-auteur des travaux. À long terme, notre objectif est de créer une pilule qui pourrait être avalée avant le coucher, afin de prévenir les hypoglycémies nocturnes. Ce n'est que la première étape d'un long chemin, et nous espérons qu'un jour, nous pourrons donner aux diabétiques et aux parents d'enfants diabétiques la certitude qu'ils ne feront pas d'hypoglycémie nocturne."