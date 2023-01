Rappel de produit : un lot de lait infantile de la marque Gallia contaminé

L'ESSENTIEL Un bébé est considéré comme prématuré s'il naît avant 8 mois et demi de grossesse, soit 37 semaines d'aménorrhée.

Entre 50.000 et 60.000 enfants naissent prématurément chaque année selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

2023.07.13, c’est le numéro de lot du lait infantile désormais considéré comme dangereux. Il s’agit d’une boîte de 400 grammes de lait en poudre pour nourrissons prématurés ou de faible poids de naissance, appelé “Bébé Expert Pré-Gallia”. Ce samedi, les autorités sanitaires ont annoncé le rappel de ce produit de la marque Gallia, vendu principalement en pharmacie depuis le 2 février 2022.

Un risque d’infection avec le lait pour bébé Gallia

Selon le site RappelConso, il y aurait un risque d’infection, sans plus de précisions pour le moment. Ainsi, les autorités sanitaires ont ordonné un rappel de ce produit “par mesure de précaution et dans l’attente des résultats d’investigations menées par les autorités sanitaires dans 2 établissements de santé à la Réunion et à Mayotte, rappel pour suspicion de contamination bactériologique.”

“Les parents dont les enfants auraient consommé ce lot du produit mentionné ci-dessus et qui présenteraient des symptômes, sont invités à consulter leur médecin par précaution”, peut-on lire sur la fiche de rappel du produit. Pour l’instant, c’est le seul produit de la marque à être concerné. “Aucune autre référence de lait infantile (poudre ou liquide) de la marque Laboratoire Gallia et Blédina n’est concernée par ce rappel.”

Des laits en poudre ont déjà été au coeur de contaminations

Ce n’est pas la première fois qu’un lait infantile est rappelé. En 2017-2018, il y a eu la crise des produits pour bébés Lactalis infectés aux salmonelles. L’entreprise avait dû arrêter sa production à l'usine de Craon en décembre 2017 et avait rappelé l'ensemble de la production de lait infantile de cette usine. Plusieurs semaines après avoir consommé ce lait, des bébés étaient toujours malades.

Plus récemment, en 2022, ce sont des pots pour bébé qui ont été rappelés en raison de la présence de nitrates potentiellement dangereux pour la santé. Il s'agissait plus précisément de purées bio de haricots verts et de purées haricots verts/pommes de terre commercialisées dans la France entière par Auchan, Carrefour, E.Leclerc (marque repère), Cora et Casino sous des marques distributeurs.

Le plus important est de faire attention aux symptômes de l’enfant et d’avertir son médecin généraliste si quelque chose ne va pas.