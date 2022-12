Rappel de produit : ces petits pots pour bébé contiennent trop de nitrates

L'ESSENTIEL Les recommandations alimentaires intègrent l’exposition aux nitrites/nitrates en recommandant la consommation de 5 portions de fruits et légumes par jour et de 150 grammes de charcuterie par semaine (Anses).

99 % (adultes et enfants) de la population française ne dépasse pas les doses journalières admissibles toutes expositions aux nitrites/nitrates, d’après l’Anses.

Des taux de nitrates trop élevés : voilà ce qui a conduit au rappel de petits pots pour bébés commercialisés par Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Cora et Casino, depuis mercredi 30 novembre et ce jeudi.

Les nitrates sont des agents de conservation toxiques

Des pots de purées bio de haricots verts et de purées haricots verts/pommes de terre sont concernés. "Les sels de nitrite et de nitrate sont couramment utilisés pour préserver la viande et d'autres produits périssables", d’après l'European Food Safety Authority (EFSA).

Or ils sont potentiellement nocifs : "Les nitrates ingérés via les aliments et l'eau sont connus pour engendrer la formation de composés nitrosés, dont certains sont cancérogènes et génotoxiques pour l'être humain”, indique l’Anses qui rappelle que des études ont prouvé l’association entre le risque de cancer colorectal et l’exposition aux nitrates, qu’ils soient ingérés par la consommation de viande transformée, de légumes ou via la consommation d’eau de boisson.

L'adénocarcinome est le type le plus courant de cancer colorectal. Très rare chez l’enfant, il est cependant l’une des tumeurs solides du tube digestif de l’enfant la plus fréquente.

Les nitrates représentent un danger pour la santé des bébés

Les bébés sont particulièrement vulnérables puisque leur système digestif n’est pas encore mature. Ainsi, leur faire consommer trop de nitrates les expose à la méthémoglobinémie "la maladie bleue" où les nitrates se transforment en nitrites dans son corps, passent de l'intestin au sang, et empêchent les globules rouges de transporter correctement l'oxygène vers les cellules.

"Les conclusions de l’évaluation des risques de l’Anses invitent à réduire l’utilisation des nitrites utilisés comme additifs alimentaires et recommandent la limitation autant que possible de l’ajout des nitrites/nitrates dans les denrées alimentaires : il s’agit de limiter leur utilisation au strict nécessaire”, stipule l’Anses.

Le gouvernement invite les consommateurs à rapporter les produits en magasin pour se faire rembourser.