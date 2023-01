Rappel de produit : ce riz populaire vendu dans toute la France contient trop de pesticides

L'ESSENTIEL Certains pesticides anciens ou peu coûteux (car le brevet a expiré), comme le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et le lindane, peuvent rester dans les sols et l’eau pendant des années.

Selon l’OMS, l’alimentation est la principale source d’exposition aux pesticides. Les autorités ont mis en place des limites de résidus de pesticides à ne pas dépasser.

En 2019, l’EFSA a analysé 96 302 échantillons d’aliments. 96,1 % se situaient dans les limites légales autorisées. Concernant 12 produits (pommes, choux pommés, laitues, pêches, épinards, fraises, tomates, grains d’avoine, grains d’orge, vin, lait de vache et graisse de porc) objets d’une étude européenne, le taux était de 98 %.

Paella, curry, base de salade composée, simple accompagnement ou même dessert…. Le riz est très présent dans nos menus. Toutefois, attention s’il a dernièrement fait partie de vos achats. Le site gouvernemental Rappel Conso met en garde ce 23 janvier 2023 contre un lot de riz Basmati Complet de la marque Taureau Ailé. Le produit, vendu dans les enseignes des distributeurs Carrefour, Auchan, Galec, Cora, Intermarché et Casino, fait l’objet d’un rappel en raison de la "présence avérée d’un pesticide interdit".

Riz Taureau Ailé : comment identifier le produit ?

Les autorités ont transmis les informations permettant d’identifier les lots de riz Basmati Complet de la marque Taureau Ailé qui sont impropres à la consommation.

Marque : Taureau Ailé

: Taureau Ailé Modèle ou référence : Sélection Basmati COMPLET

: Sélection Basmati COMPLET GTIN : 3038354593302 Lot L 2021F Date de durabilité minimale 01/01/2025

: 3038354593302 Lot L 2021F Date de durabilité minimale 01/01/2025 Conditionnements : Sachet 500g

: Sachet 500g Date de fin de commercialisation : 01/01/2025

: 01/01/2025 Zone géographique de vente : France entière

: France entière Distributeurs : Carrefour, Auchan, Galec, Cora, Intermarché, Casino

: Carrefour, Auchan, Galec, Cora, Intermarché, Casino Informations complémentaires permettant d’identifier le produit : uniquement le Basmati COMPLET

: uniquement le Basmati COMPLET Motif du rappel : Présence avérée d’un pesticide interdit sur le lot et produit décrit ci-dessus.

: Présence avérée d’un pesticide interdit sur le lot et produit décrit ci-dessus. Description du risque : Consommation d'un produit alimentaire dans lequel un pesticide interdit a été détecté

Rappel de riz : quelle est la conduite à tenir si vous avez un sachet ?

Face aux risques de dépassement des limites autorisées de pesticides, il est demandé aux personnes en possession d’un des sachets de riz basmati complet incriminé de ne plus le consommer. Il est recommandé de rapporter le produit au point de vente où il a été acheté. Le paquet sera alors échangé ou remboursé. Pour plus de renseignements sur ce rappel national, il est possible de contacter le 0970809112.