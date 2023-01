Comment se sentir valorisé dans son couple ?

L'ESSENTIEL Chaque année en France, on dénombre en moyenne 130.000 divorces pour environ 230.000 mariages.

La première cause de divorce est l'infidélité, suivie des problèmes de compatibilité de caractère (égoïsme, manque de soutien du partenaire, d'empathie ou d'affection).

Si, bien sûr, il est important de se sentir exister aux yeux de son conjoint, ne pas être valorisé n'est pas toujours le signe d'un manque de sentiments. C'est souvent une problématique de communication.

Commencer par exprimer ses besoins

Si l'amour existe dans la relation mais que votre conjoint n'est pas capable de vous valoriser suffisamment, la première étape consiste à lui expliquer de façon très concrète dans quelles situations cela a pu vous poser problème. S'il ne sait pas, il sera incapable de changer son comportement.

En partageant ce que vous ressentez et en lui expliquant clairement ce que vous attendez de façon concrète, il pourra commencer une remise en question et finalement adopter une nouvelle façon d'être avec vous, en particulier quand vous êtes en groupe avec des amis ou de la famille.

Savoir repérer les signes

Le plus souvent, le manque de valorisation se traduit par une absence de soutien, en particulier dans les situations difficiles. Ce n'est pas toujours par manque de sentiments, mais plutôt parce que votre partenaire ne se rend pas compte que vous avez besoin de lui ou elle à ce moment-là.

En revanche, s'il ou elle commence à se plaindre de plus en plus de votre comportement, privilégie d'autres activités plutôt que d'être avec vous, et qu'il ou elle ne fait plus du tout attention à ce que vous lui dites, c'est peut-être qu'il est temps de réfléchir à une séparation par manque d'intérêt et de sentiments l'un pour l'autre.

En savoir plus : "Communication couple : Au-delà de l’intelligence émotionnelle ; Plus d'amour moins de conflit ; Auto-thérapie de couple" de Gary Love.