Voici pourquoi admirer le lever et le coucher de soleil améliore votre santé mentale

L'ESSENTIEL Faire des balades dans des "espaces blancs", soit des paysages enneigés, permet de mieux apprécier son corps.

Se promener près d’un "espace bleu", à savoir la mer, un lac ou encore un fleuve, nous rend de meilleure humeur.

Pour la première fois, des chercheurs de l'université d'Exeter (Angleterre) ont quantifié les effets des "phénomènes naturels éphémères", en particulier les levers et les couchers de soleil, sur la santé mentale. "Les paysages peuvent être dynamiques. De nombreux éléments d'un panorama peuvent changer d'un moment à l'autre. Certains éléments sont souvent inattendus et éphémères et peuvent modifier de manière significative la façon dont un environnement est perçu", ont-ils écrit dans une étude parue dans la revue Journal of Environmental Psychology.

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont mené une expérience auprès de 2.509 adultes. Ils ont fait appel à des technologies de pointe en termes de graphisme informatique et ont montré aux participants des images (aux paramètres visuels soigneusement contrôlés) d’environnements urbains et naturels, tels que des arcs-en-ciel, des orages et des ciels étoilés. "Nous avons analysé les évaluations concernant la beauté, l'émerveillement et la volonté de payer pour vivre chaque scène dans le monde réel", ont précisé les auteurs.

Un sentiment d’émerveillement élevé grâce au lever et au coucher du soleil

Selon l’équipe, lorsque ces photos comportaient un lever et un coucher du soleil, les volontaires les considéraient comme nettement plus belles que lorsqu'il y avait un ciel bleu et ensoleillé à d'autres moments de la journée.

De manière inattendue, les recherches ont révélé que le lever et le coucher du soleil pouvaient aussi déclencher une augmentation du sentiment d'émerveillement chez les participants. "Cette émotion est généralement difficile à susciter", ont ajouté les chercheurs dans un communiqué. D’après eux, ce sentiment a le potentiel d'améliorer l'humeur, de renforcer le comportement social et d'augmenter les émotions positives. Pour rappel, tous ces facteurs sont précieux pour améliorer le bien-être général.

Prescrire des balades pour voir les "phénomènes naturels éphémères"

Les scientifiques ont suggéré qu'encourager les personnes à admirer les levers et les couchers de soleil pourrait être utilisé dans le cadre de la "prescription verte", où la nature joue un rôle thérapeutique dans la prise en charge de la santé mentale. "Notre étude indique que se lever un peu plus tôt pour voir le lever du soleil ou faire une balade pour admirer le coucher du soleil pourrait en valoir la peine", a déclaré Alexander J. Smalley, auteur des travaux.

"La plupart des phénomènes que nous avons testés peuvent être éphémères et imprévisibles, et nous pensons que cette nouveauté est en partie à l'origine des effets que nous observons. Étant donné qu'ils peuvent changer l'expérience des gens face aux paysages naturels et urbains, il pourrait être très utile de mettre en évidence comment et où ces événements peuvent être vécus, en particulier dans les villes", a conclu le chercheur.