Santé mentale : les jeunes écoutent des podcasts pour réduire leur stress

L'ESSENTIEL En France, 66 % des 18-24 ans déclarent qu'ils se tournent vers les podcasts pour trouver des réponses à des questions difficiles ou personnelles avant d'en parler à leur famille.

59 % des jeunes adultes confient écouter des podcasts pour alimenter les conversations qu'ils tiennent avec leurs amis.

Ces dernières années, de plus en plus de jeunes sont captivés par l’audio digital et se sont mis à écouter des podcasts pour faire face aux problèmes les plus complexes de leur vie. C’est ce qu’a révélé le dernier rapport de Spotify "Culture Next 2022". Dans le cadre de cette enquête, la société suédoise a combiné des analyses qualitatives, quantitatives et des données explorant des segments distincts de la génération Z (15-25 ans) en fonction du stade de la vie, ainsi que leurs homologues millennials (26-40 ans). Un questionnaire en ligne a également été rempli par 12.500 personnes en mars et avril 2022.

Une génération "stressée" qui "subit trop de pression"

D’après les résultats, les jeunes âgés de 15 à 25 ans sont plus susceptibles que les millennials de décrire leur génération comme "stressée" (67 % contre 48 %). Ils estiment que leur "génération subit trop de pression pour résoudre des problèmes à l'échelle mondiale (76 % contre 72 %)".

Pour faire face à cette anxiété, les adolescents et les jeunes adultes se tournent vers des podcasts. Ils utilisent ces contenus pour analyser leurs sentiments, mettre des mots sur ce qu’ils ressentent et ainsi mieux se comprendre. "80 % ont déclaré que l'audio leur permettait d'explorer différents aspects de leur personnalité, tandis que plus d'un tiers ont déclaré que les podcasts qu'ils choisissent de streamer sont ceux qui les aident à ressentir toute une palette d'émotions, de la joie à la tristesse", peut-on lire dans le rapport.

Podcasts : plus d’un jeune sur trois en écoutent au moins une fois par semaine

Selon les données, plus d'un tiers des jeunes Français âgés de 18 à 24 ans écoutent des contenus audios au moins une fois par semaine. C’est par exemple le cas de Margot, âgée de 23 ans, qui y prête une oreille attentive une fois tous les trois jours. "Ils me permettent d’en apprendre davantage sur certains sujets mais également de me détendre et de penser à autre chose", confie-t-elle.

L’étudiante avoue avoir souvent des pensées négatives à cause de la fatigue, la pression du travail ou des interactions sociales. "Ces pensées me stressent et entraînent une accélération cardiaque, un bégaiement ou une voix tremblante. Savoir, par le biais de podcasts, que d’autres personnes sont aussi anxieuses m’aide à me sentir moins seule", poursuit la jeune femme en indiquant qu’il serait difficile pour elle de se passer de ces contenus audios.

Les podcasts sur la santé mentale sont les plus populaires

Tout comme Margot, bon nombre de jeunes Français écoutent des podcasts portant sur la santé mentale. Il s’agit du "premier genre de podcast suivi par les membres de la génération Z à travers le monde. (…) Le nombre d'écoutes a augmenté de 138 % au 1er trimestre 2022 par rapport à l'année précédente", précise le rapport de Spotify.