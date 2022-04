Écouter des podcasts serait bon pour la santé !

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, écouter régulièrement des podcasts stimule le cerveau et réduit les émotions négatives

La recherche suggère aussi que l'écoute au casque accroît la sensation d'intimité avec la présentatrice ou le présentateur

Dirigée par des chercheurs de l'Université de technologie de Queensland (Australie) et de l'Université de Stanford (États-Unis), cette nouvelle étude publiée dans Plos One suggère que le fait d'écouter régulièrement des podcasts favoriserait l'ouverture d'esprit, augmenterait la curiosité et permettrait même de réduire les névroses.

Pour parvenir à ces conclusions, les autrices de ces travaux ont sondé 306 adultes originaires de dix pays sur leurs habitudes de consommation de podcasts. Les participants ont également été invités à remplir à un questionnaire afin de communiquer des informations portant sur les traits de personnalité (curiosité, ouverture d'esprit, appétence pour l'effort cognitif, besoin d'appartenance etc).

D'autres critères comme l'âge, le sexe, ainsi que des éléments portant davantage sur l'aspect psychologique, comme la dépendance aux smartphones ou la pratique de la méditation de pleine conscience, ont également été pris en compte.

Le podcast, nouvelle porte du savoir ?

"Dans l'ensemble, les résultats soutiennent l'idée que les motifs informationnels peuvent jouer un rôle dans l'écoute des podcasts, et que certains aspects de l'écoute sont associés à des résultats positifs", observent les chercheuses. Concrètement, cela signifie que le fait d'écouter des podcasts favorise l'ouverture aux autres et à la connaissance et réduit les émotions négatives.

L'étude a par ailleurs démontré que l'écoute de podcasts au casque augmente l'intimité perçue avec l'animatrice ou l'animateur, augmentait le désir d'apprendre et n'était pas corrélé à une addiction aux réseaux sociaux ou aux smartphones.

"Les personnes qui écoutent des podcasts ont des besoins informationnels plus forts. Ces résultats sont conformes aux recherches antérieures qui ont montré que l'ouverture d'esprit, la curiosité ou le besoin de l'effort cognitif étaient associés à l'utilisation d'autres nouvelles technologies et à l'utilisation de plateformes en ligne dans le but de s'informer", concluent les chercheuses.