Mini-AVC : les symptômes nécessitent des soins d'urgence, même s'ils disparaissent

L'ESSENTIEL Chaque année, 140.000 AVC ou accident ischémique transitoire (AIT) sont recensés.

Les personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'hypercholestérolémie et le tabagisme, courent un risque élevé d'AVC et d'AIT.

Selon le Daily Mail, Hailey Bieber a révélé, dans une vidéo, avoir subi un "mini-AVC". Mais de quoi s’agit-il ? Ce terme est utilisé pour parler d’accident ischémique transitoire (AIT). Il résulte d’une obstruction artérielle très transitoire qui n’entraîne pas de lésion du cerveau. "Ses symptômes durent quelques secondes à quelques minutes (moins d'une heure) avant le retour à la normale sans séquelles. Cela signifie qu'il y a un obstacle à la circulation du sang dans le cerveau", peut-on lire sur le site de l’Assurance maladie. En clair, l’accident ischémique transitoire peut passer inaperçu et être confondu avec un simple malaise.

Pourtant, il s’agit d’un signal d’alarme qu’il ne faut pas prendre à la légère. D’après l'American Heart Association, les symptômes d’un mini-AVC doivent être examinés en urgence. "Près d'une personne sur cinq souffrant d'un AIT subira un véritable accident vasculaire cérébral dans les trois mois qui suivent, dont près de la moitié dans les deux jours", a-t-elle précisé.

Mini-AVC : comment se manifeste un accident ischémique transitoire ?

Les symptômes d’un accident ischémique transitoire sont similaires à ceux de l’AVC. Le mini-AVC se traduit par au moins un de ces signes d’alerte : l’engourdissement du visage, des difficultés d’élocution, la perte de force d’un bras et un trouble de la vision temporaire d’un œil.

"Il est difficile de diagnostiquer avec certitude un AIT, car la plupart des patients ont retrouvé leurs fonctions normales lorsqu'ils arrivent aux urgences. Il existe également des variations dans le pays en ce qui concerne le bilan de santé que les patients victimes d'AIT peuvent recevoir. Cela peut être dû à des facteurs géographiques, à des ressources limitées dans les centres de soins de santé ou à des niveaux variables d'aisance et d'expérience parmi les professionnels médicaux", a déclaré Hardik P. Amin, président du comité.

AIT : quels sont les examens à effectuer en premier lieu aux urgences ?

Selon l'American Heart Association, les professionnels de santé doivent réaliser un examen clinique et discuter avec le patient pour connaître ses antécédents médicaux. Ensuite, l'imagerie des vaisseaux sanguins de la tête et du cou et un scanner crânien doivent être effectués pour écarter la possibilité d'une hémorragie intracérébrale. "Une angiographie par tomodensitométrie peut également être réalisée pour rechercher des signes de rétrécissement des artères menant au cerveau", spécifie l’autorité sanitaire.

Dans les 24 heures suivant le début des symptômes, le patient doit faire une IRM et des prises de sang pour exclure d'autres pathologies susceptibles de provoquer des symptômes similaires à ceux de l'AIT, comme une hypoglycémie ou une infection. Une fois que le mini-AVC a été diagnostiqué, un bilan cardiaque et une consultation avec un neurologue sont recommandés. "L'intégration de ces étapes pour les personnes suspectées d'AIT peut aider à identifier les patients qui bénéficieraient d'une admission à l'hôpital, par rapport à ceux qui pourraient quitter les urgences en toute sécurité avec un suivi étroit", a conclu Hardik P. Amin.