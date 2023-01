AVC : un spray nasal aiderait à réparer les lésions

L'ESSENTIEL On distingue différents types d’accident vasculaire cérébral (AVC) : l’AVC ischémique, l’AVC hémorragique, l’Accident Ischémique Transitoire (AIT).

L’accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap acquis chez l’adulte, selon l’Inserm.

L’accident vasculaire cérébral (AVC) survient en cas d’obstruction ou de rupture d’un vaisseau sanguin dans le cerveau. Il s’agit d’une urgence médicale qui présente des risques de dommages irréversibles au sein du cerveau.

À la suite d’un AVC, une personne peut souffrir d’hémiplégie, c’est-à-dire une paralysie de la moitié du corps, de troubles de la parole, de troubles sensitifs, de fatigue ou de troubles sexuels. Pour pallier ces séquelles, des rééducations en kinésithérapie, en ergothérapie, en psychothérapie ou en orthophonie sont proposées au patient.

Un spray nasal pour atténuer les lésions dues à un AVC

Dans une étude publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), des chercheurs ont examiné l’administration par voie nasale d’anticorps chez des rats sur lesquels ils avaient simulé les effets d’un AVC. Selon eux, les anticorps injectés par spray nasal permettraient de bloquer un composant du cerveau, appelé "Nogo-A", responsable de l'inhibition de la croissance des cellules cérébrales.

Lors de la recherche, les rats touchés par la simulation d’un AVC sont devenus plus maladroits dans leurs occupations quotidiennes. Ils ont, par exemple, eu plus de difficultés à atteindre des boulettes de nourriture à travers un trou. Une activité qu’ils parvenaient à réaliser facilement auparavant.

Au cours de l’étude, les rats ont été divisés en deux groupes : le premier a reçu une pulvérisation nasale d'anticorps une fois par jour pendant deux semaines, et le second a reçu un traitement placebo. Les chercheurs ont constaté une amélioration des symptômes chez les rats ayant bénéficié du traitement administré par spray nasal. Ces rongeurs ont retrouvé environ 60 % de leurs capacités quatre semaines après les lésions causées par l’AVC contre 30 % chez les animaux du groupe placebo.

AVC : l'apparition de nouvelles fibres nerveuses chez les rats

Cette étude a été menée par Martin Schwab, professeur en neurosciences de l'Institut fédéral de technologie de Zurich (Suisse). Avec son équipe, ils ont examiné les cerveaux des sujets et ont constaté que les rats traités ont développé davantage de fibres nerveuses par rapport au groupe témoin. "Nous avons atteint un niveau d'anticorps qui est efficace pour réparer une lésion importante d'un accident vasculaire cérébral (…) Cela montre qu'il existe un pouvoir régénérateur naturel dans le cerveau et qu'il suffit de lever les freins pour que cela se produise", a affirmé le responsable de la recherche.

Moein Moghimi, de l'Université de Newcastle (Royaume-Uni), a cependant souligné que cette étude ne démontre pas que les anticorps ont atteint le cerveau en remontant les nerfs du nez. Ils auraient pu être absorbés par la cavité nasale et passer ensuite dans la circulation sanguine. Des petites quantités d’anticorps auraient alors atteint le cerveau par voie sanguine.