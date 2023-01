AVC : plus de patients sauvés grâce à cette nouvelle intelligence artificielle

L'ESSENTIEL Chaque année en France, 150.000 personnes sont victimes d'un AVC, plus de 110.000 sont hospitalisées et 30.000 en décèdent d’après le Ministère de la Santé et de la Prévention.

Un AVC se traduit par des symptômes brutaux comme une perte soudaine de la vision, de la mobilité d'un membre, des difficultés à parler ou encore des problèmes d'équilibre.

Lors d’un AVC chaque minute compte, et l’intelligence artificielle est d’un grand secours pour les patients.

AVC : une technologie qui réduit de plus d'1h le délai de diagnostic

En effet un système, développé par une entreprise basée à Oxford, appelé Brainomix e-Stroke, réduit de plus d'une heure le diagnostic et permet de choisir rapidement le traitement le plus adapté. Utilisé dans 111.000 cas de suspicion d'AVC au Royaume-Uni, il a permis d’augmenter significativement le taux de patients qui ne souffrent d'aucun ou d'un handicap léger suite à un AVC. Ce chiffre est ainsi passé de 16 à 48 %.

"Chaque minute gagnée pendant l'évaluation initiale à l'hôpital des gens qui présentent des symptômes d'AVC permet d'améliorer spectaculairement les chances d'un patient de quitter l'hôpital en bonne santé", a affirmé dans un communiqué le Dr Thimothy Ferris, directeur de la transformation au sein du système public de santé (NHS) britannique.

En effet, pour chaque minute écoulée après un AVC (une artère du cerveau qui se bouche dans 80 % des cas), près de 2 millions de cellules cérébrales meurent, avec un risque de lésion irréversible et de handicap sévère.

Attaque cérébrale : cette IA permet d'éviter les séquelles d'un AVC

La plateforme aide les médecins dans l'interprétation des scanners cérébraux et leur permet de partager les images avec des spécialistes du monde entier qui peuvent y accéder à distance.

Carol Wilson, une assistante d'enseignement, a déclaré que grâce au diagnostic et au traitement rapides qu'elle a reçus grâce à la technologie elle avait pu rassurer ses proches par SMS le jour même et était "de retour à la maison et capable de marcher deux jours après avoir subi une attaque".

E-Stroke est désormais utilisée dans plus de 330 hôpitaux dans plus de 30 pays et a triplé le nombre de patients victimes d'un AVC qui, comme Carol Wilson, atteignent l'indépendance fonctionnelle.