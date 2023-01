La schizophrénie liée à des altérations vasculaires dans le cerveau

L'ESSENTIEL Environ 600.000 personnes souffrent de schizophrénie en France.

Les symptômes de la schizophrénie incluent la perte de contact avec la réalité (psychose), des hallucinations, des idées délirantes ou un délire, un comportement moteur désorganisé, une perte de motivation et des troubles cognitifs.

La schizophrénie apparaît généralement au cours de l’adolescence (entre 15 et 25 ans). Toutefois, elle survient aussi plus tôt, sous une forme atténuée.

Bien qu’elle touche environ 1 % de la population mondiale, la schizophrénie reste une pathologie psychiatrique encore assez mystérieuse. Des chercheurs de l'université d'État à Campinas, de l’Institut D'Or de Pesquisa et Ensino et de l’université fédérale de Rio de Janeiro ont fait une avancée : ils ont découvert un lien entre les astrocytes (cellules gliales du système nerveux central, NDLR) et la formation de vaisseaux sanguins dans le cerveau des schizophrènes.

Les astrocytes joueraient un rôle clé dans la schizophrénie.

Pour mieux comprendre les mécanismes de la schizophrénie, les chercheurs ont étudié le rôle des astrocytes dans le développement du trouble psychique. Ils ont pour cela réalisé des essais sur Membrane Chorioallantoïde de Poulet (CAM). "En termes simples, nous avons placé des astrocytes conditionnés contenant toutes les substances sécrétées par ces cellules dans la région vasculaire des œufs fécondés. Au fur et à mesure que les cellules vasculaires se multipliaient, il était possible de voir comment la formation des vaisseaux se déroulait puisque la vascularisation des œufs pouvait être induite ou inhibée par les substances sécrétées", a expliqué le Dr Pablo Trindade.

L'équipe a remarqué que la réponse inflammatoire dans les astrocytes des schizophrènes était altérée et que les cellules sécrétaient des substances affectant la vascularisation. "Nous montrons que les astrocytes peuvent être impliqués dans une altération de l'épaisseur des vaisseaux sanguins dans le cerveau, qui à son tour peut être associée à une réduction du flux métabolique dans certaines régions du cerveau, facteur clé de la schizophrénie", a indiqué le chercheur Daniel Martins-de-Souza dans l'article paru dans la revue Molecular Psychiatry.

Schizophrénie : une nouvelle piste de recherche pour les traitements

Les astrocytes sont connus pour réguler la réponse immunitaire dans le système nerveux central. "Il est donc possible qu'ils favorisent une vascularisation plus immature ou moins efficace. Nos astrocytes dérivés de patients ont sécrété plus d'interleukine-8 (IL-8) que les témoins. L'IL-8 est pro-inflammatoire et soupçonnée d'être le principal agent du dysfonctionnement vasculaire associé à la schizophrénie", a précisé le Dr Pablo Trindade.

Selon les auteurs, les résultats mettent en lumière le rôle du développement neurologique dans la pathologie psychiatrique et montrent que les astrocytes sont importants en tant que médiateurs. "Les symptômes de la maladie se manifestent généralement au début de l'âge adulte, mais comme le montre notre étude, les cellules gliales de ces patients sont différentes dès le départ, ce qui affecte le développement neurologique du fœtus. La différenciation et la formation du cerveau sont toutes deux altérées. Il se peut donc qu'une vascularisation systématiquement altérée entraîne une malformation précoce du circuit cérébral, ce qui conduit à son tour à la schizophrénie plus tard", a indiqué Juliana Minardi Nascimento, première auteure de l’étude. "Nos résultats mettent en évidence le rôle des astrocytes en tant qu'élément central de la maladie et suggèrent qu'ils pourraient ainsi être une cible pour de nouvelles thérapies", conclut Daniel Martins-de-Souza.